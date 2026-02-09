Заместник-кметът Боряна Шалявска, директорът на ДГ "Първи юни“ Весела Николова и мениджърът на фондация LightSource Весела Пламенова официално откриха обновената детска градина в квартал "Струмско“."Зная какво означава всяка ваша стъпка в тези зали – тя е изпълнена с любов, грижа и отговорност. Виждам отдадеността ви към децата, и ви пожелавам да продължаване да създавате пространство, в което те да бъдат любопитни, да откриват и да се развиват.Мили деца, надявам се всеки миг, който прекарвате тук, да бъде изпълнен с радост, усмивки и нови открития. На добър час!“, каза заместник-кметът Боряна Шалявска.По време на празника присъстващите имаха възможност да разгледат реновираните пространства, които създават комфортна, безопасна и стимулираща среда за игра, обучение и творчески занимания на децата.С извършения ремонт са обновени три етажа на детската градина, включително помещения за 10 яслени групи, кабинети и общи пространства. Обновените зали предоставят удобства както за децата, така и за персонала.ДГ "Първи юни“ се посещава от 238 деца на възраст от 1 година и 8 месеца до 7 години, разпределени в 8 градински и 2 яслени групи.Обновяването е реализирано по проект "Обичам моята детска градина“ с подкрепата на фондация LightSource, който е насочен към създаване на модерна, безопасна и стимулираща среда за развитие и обучение на децата.За откриването бе подготвена и специална празнична програма с участието на деца от различните възрастови групи.