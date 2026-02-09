ЗАРЕЖДАНЕ...
Официално откриха обновена детска градина в благоевградския квартал "Струмско"
©
"Зная какво означава всяка ваша стъпка в тези зали – тя е изпълнена с любов, грижа и отговорност. Виждам отдадеността ви към децата, и ви пожелавам да продължаване да създавате пространство, в което те да бъдат любопитни, да откриват и да се развиват.
Мили деца, надявам се всеки миг, който прекарвате тук, да бъде изпълнен с радост, усмивки и нови открития. На добър час!“, каза заместник-кметът Боряна Шалявска.
По време на празника присъстващите имаха възможност да разгледат реновираните пространства, които създават комфортна, безопасна и стимулираща среда за игра, обучение и творчески занимания на децата.
С извършения ремонт са обновени три етажа на детската градина, включително помещения за 10 яслени групи, кабинети и общи пространства. Обновените зали предоставят удобства както за децата, така и за персонала.
ДГ "Първи юни“ се посещава от 238 деца на възраст от 1 година и 8 месеца до 7 години, разпределени в 8 градински и 2 яслени групи.
Обновяването е реализирано по проект "Обичам моята детска градина“ с подкрепата на фондация LightSource, който е насочен към създаване на модерна, безопасна и стимулираща среда за развитие и обучение на децата.
За откриването бе подготвена и специална празнична програма с участието на деца от различните възрастови групи.
Още от категорията
/
Публичен жребий определи класирането по три обособени позиции от обществена поръчка на Община Благоевград за доставка на съдове за отпадъци
16:25
Кметът Методи Байкушев: Страхотно е, че Държавното първенство се завръща в Благоевград след 7 години
07.02
ЮЗУ "Неофит Рилски" и НС на ТПК отбелязват на 5 февруари Международната година на кооперациите
02.02
Приеха Годишната програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Благоевград
02.02
Иван Брегов: Антикорупция няма. Всеки път, когато влезете в занемарена болница, детска градина или училище се досещате
31.01
Кметът Методи Байкушев в качеството си на част от ръководството на ПП: Асен Василев не управлява еднолично ПП
31.01
Възможностите за инвестиции, актуална информация за икономическия профил на Благоевград и бизнес средата в общината презентира кметът Байкушев
30.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Дъжд за Благоевград днес
07:19
Дъжд и сняг в Югозападна България в понеделник
21:12 / 08.02.2026
Облачно ще е днес в Благоевград
08:39 / 08.02.2026
Кметът Методи Байкушев: Страхотно е, че Държавното първенство се ...
18:29 / 07.02.2026
Свлачища затрудняват движението в Благоевградска област
10:24 / 07.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.