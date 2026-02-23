ЗАРЕЖДАНЕ...
Официална делегация от Банско посети италианския алпийски град по време на Зимните олимпийски игри
Поканата за визитата на представителите на Община Банско в Италия за Олимпиадата бе отправена още през месец май 2025 г., когато бе подписан Меморандум за сътрудничество между двете общини.
Времето на посещението на делегацията бе нарочно избрано да съвпадне със стартовете в алпийските ски при мъжете в Бормио, за да може банскалии да подкрепят участието на почетния гражданин на Банско Алберт Попов и Калин Златков от СК "Юлен“.
Визитата е естествено продължение на активния диалог между двете общини. В Бормио бяха проведени разговори за разширяване на сътрудничеството в областта на организиране на международни спортни събития, съвместни туристически кампании и маркетинг на планинските дестинации, обмен на експертиза в управлението на зимни курорти, културен и образователен обмен, както и устойчивото развитие и екологични политики в планинските региони.
Кметът на Банско Стойчо Баненски подчерта, че оценява като изключително ценен опита на Бормио в организирането и провеждането на олимпийски състезания – опит, който е резултат от дългогодишна подготовка, високи стандарти и ефективно партньорство между институциите. В същото време Банско също притежава сериозна експертиза в домакинството на големи международни форуми – 9 старта от Световната купа по алпийски ски от сезон 2007/2008 досега, 4 индивидуални състезания за Световната купа по сноуборд, както и две младежки световни първенства – през 2021 г. по алпийски ски и през 2023 г. по сноуборд. Именно този натрупан опит и от двете страни създава отлична основа за обмен на добри практики и съвместни инициативи, които да повишат още повече нивото на организация и международно присъствие на двата планински града.
Кметовете и представителите на местните власти отбелязаха, че партньорството разширява възможностите за икономическо развитие и укрепва междукултурния диалог и европейската солидарност.
В курортното градче делегацията даде и интервю в олимпийския медиен център по повод своето посещение в Бормио.
