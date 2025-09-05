Очертава се тежка нощ за горските служители в Благоевградско

© Очертава се тежка нощ за горските служители от ЮЗДП. Гори на няколко места в обхвата на предприятието, информират от ЮЗДП.



С пет пожара се борят в момента горските служители като единият е на територията на НП "Рила". Там, освен жива сила, се включиха и булдозер. Правят се просеки като работата на горските ще продължи и през нощта.



Горя и на територията на ДГС Сандански, над село Плоски, където огънят е обхванал борова гора. Там пожарът е овладян, обработва се и облива по периферията му, опожарена е площ около 40дка, трудно се определя от силното задимяване. Няма опасност за населеното място.



Сигнал за пожар в землището на с. Кукурясцево, местността "Ливадска река" вдигна този следобед на крак служителите на ДГС Петрич.



Пожар, възникнал на територията на ДГС Брезник навлезе и в ДГС Сливница. Екипи от четири горските стопанства с два противопожарни автомобила бяха изпратени на терен. След загасяването на огъня, остава екип да дежури на място.



Потушава се и огън край село Драговищица, там са служители на ДГС Кюстендил.