Днес, на втория ден от Великден, ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. В Благоевград градусите ще стигнат до 17 , показва справка на ФОКУС в сайта на НИМХ.

Синоптиците предупреждават, че на изолирани места в крайните югозападни райони ще превали слабо. Ще духа слаб, след пладне умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°.

Над планините ще бъде с разкъсана, в масивите от Югозападна България предимно значителна облачност. Само на изолирани места там ще превали дъжд, по най-високите части на Пирин – сняг. Ще духа слаб, по високите върхове умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 3°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, след пладне с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб, след обяд умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат 12°-13°.