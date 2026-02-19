ЗАРЕЖДАНЕ...
Очаква ни слънчев ден в Благоевград
В планините ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 3°, съобщи НИМХ.
По Черноморието също ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са 7°-10°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 18 мин. и залязва в 18 ч. и 3 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 45 мин. Луната в София изгрява в 8 ч. и 7 мин. и залязва в 20 ч. и 27 мин. Фаза на Луната: два дни след новолуние.
С военни почести, шествие и ритуал в памет на Апостола Благоевгра...
20:18 / 18.02.2026
Очаква ни студена сутрин в Благоевград, но после ще се стопли
19:05 / 18.02.2026
Започва поетапното поставяне на контейнери за разделно събиране н...
17:54 / 18.02.2026
Спецакция срещу разпространението на наркотици в Благоевградско! ...
11:41 / 18.02.2026
Щракнаха белезниците на чужденец в Банско, заради открити наркоти...
12:29 / 18.02.2026
Пиян шофьор с 1,19 промила е предизвикал тежката катастрофа край ...
11:40 / 18.02.2026
