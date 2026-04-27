Изключително вълнуваща и впечатляваща беше първата премиера на спектакъла "Дами канят“ по Георги Мишев с режисьор Асен Блатечки, която се превърна в истински празник за театъра и премина при пълна зала, бурни аплодисменти и много топли зрителски отзиви. Това съобщиха от Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград. Заради големия интерес към представлението от благоевградския театър обявиха и втора премиерна вечер, която ще е на 12 май и ще бъде съпътствана от специално събитие под открито небе.

На 12 май магията на спектакъла ще продължи и след финалните аплодисменти с танцова вечер, вдъхновена от духа, настроението и емблематичното заглавие "Дами канят“.

Публиката ще има възможност да се потопи в празнична атмосфера с музика, танци, настроение и специален коктейл, създаден именно за повода и носещ същото име – "Дами канят“. Събитието ще превърне втората премиерна вечер в истински празник, в който сцената и животът ще се срещнат в ритъма на танца.

Водещ на вечерта ще бъде Елен Джамплакса – инструктор по танци и вдъхновител на движението, която ще поведе гостите в едно споделено танцово преживяване. Специален акцент ще бъде участието на дамите от спектакъла, които ще се включат в събитието и ще направят вечерта още по-вълнуваща и запомняща се.

"Дами канят“ е първата театрална адаптация на обичаната класика на Георги Мишев – история, която носи носталгия, чар, хумор и разпознаваем дух, но оживява на сцената с нова енергия и съвременно звучене. Сценичната адаптация е дело на Ваня Щерева и Димитър Калбуров, а режисьор на спектакъла е Асен Блатечки.

Участват актьорите: Калин Врачански, Асен Блатечки, Милена Маркова–Маца, Пламен Манасиев, Валентина Каролева, Жанет Керанова, Константина Георгиева, Лили Сучева, Лора Христова, Мариана Бонева, Пепа Манева, Теодор Куков, Александър Митев.