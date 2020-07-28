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|Îáÿâèõà äàííèòå çà ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå ïðè íàïðàâåíè 3832 òåñòà
Ðàçïðåäåëåíèåòî ïî îáëàñòè ïî íàñòîÿù àäðåñ íà ëèöàòà å, êàêòî ñëåäâà: Áëàãîåâãðàä - 19; Áóðãàñ - 6; Âàðíà - 25; Âåëèêî Òúðíîâî - 3, Âðàöà - 4, Ãàáðîâî - 5; Äîáðè÷ - 5; Êúðäæàëè - 2; Êþñòåíäèë - 5; Ïàçàðäæèê - 7; Ïåðíèê - 3; Ïëåâåí - 3, Ïëîâäèâ - 16; Ðàçãðàä - 2, Ðóñå - 3; Ñìîëÿí - 1; Ñîôèÿ îáëàñò - 7; Ñîôèÿ ãðàä - 60; Ñòàðà Çàãîðà - 3; Õàñêîâî - 5; ßìáîë - 3.
Êúì ìîìåíòà â Áúëãàðèÿ ñà ïîòâúðäåíè 10 621 ñëó÷àÿ íà íîâèÿ êîðîíàâèðóñ. 4689 îò òÿõ ñà àêòèâíè. 5585 ñà èçëåêóâàíèòå ëèöà, îò êîèòî 230 ñà ðåãèñòðèðàíè ïðåç èçìèíàëîòî äåíîíîùèå. 686-ìà ñà ïàöèåíòèòå ñ äîêàçàíà êîðîíàâèðóñíà èíôåêöèÿ, íàñòàíåíè â ëå÷åáíè çàâåäåíèÿ çà áîëíè÷íà ïîìîù.
Â èíòåíçèâíè ñòðóêòóðè ñå íàìèðàò 39 îò òÿõ. Ñïîðåä Íàöèîíàëíàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà ó íàñ COVID-19 å êîíñòàòèðàí ïðè 618 ìåäèöèíñêè ñëóæèòåëè. Ïî÷èíàëèòå, ïðè êîèòî å áèë ïîòâúðäåí íîâèÿò êîðîíàâèðóñ, ñà 347. Íîâèòå ñëó÷àè îò èçìèíàëîòî äåíîíîùèå ñà 7.
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