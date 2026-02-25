На територията на Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Благоевград се проведе втори етап от обучението на ръководството и техническите специалисти на "Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград. Обучението отново беше водено от проф. д-р инж. Ганчо Димитров – дългогодишен специалист в областта на водоснабдяването.Основен акцент в обучителната сесия беше поставен върху темата "Намаляване на търговските загуби на вода“, които са сред основните предизвикателства при управлението на водоснабдителните системи. Бяха разгледани добри практики и съвременни подходи за ограничаване на неточното отчитане и оптимизиране на контрола върху потреблението.В рамките на обучението бяха представени и различните видове водомери, както и основните принципи при техния избор и оразмеряване с цел постигане на по-точно измерване и по-ефективно управление на водните ресурси."Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград продължава да инвестира в повишаването на квалификацията на своите специалисти и във внедряването на съвременни решения за по-качествено и надеждно водоснабдяване.