Обучение за по-ефективно управление на ВиК ресурсите за експертите в Благоевград
Основен акцент в обучителната сесия беше поставен върху темата "Намаляване на търговските загуби на вода“, които са сред основните предизвикателства при управлението на водоснабдителните системи. Бяха разгледани добри практики и съвременни подходи за ограничаване на неточното отчитане и оптимизиране на контрола върху потреблението.
В рамките на обучението бяха представени и различните видове водомери, както и основните принципи при техния избор и оразмеряване с цел постигане на по-точно измерване и по-ефективно управление на водните ресурси.
"Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград продължава да инвестира в повишаването на квалификацията на своите специалисти и във внедряването на съвременни решения за по-качествено и надеждно водоснабдяване.
