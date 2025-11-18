Сподели close
Община Благоевград организира обществено обсъждане на проекта на Наредбата за местните такси и цени на услуги, свързана с новия начин за изчисляване на такса "битови отпадъци“, което ще се проведе на 19.11.2025 г. от 18:00 часа в зала "22 септември“.

Съгласно изискванията на Закона от 1 януари 2026 г. всички общини следва да прилагат принципа "замърсителят плаща“. Община Благоевград предвижда таксата да се определя на база "брой ползватели на имота“, като предлага и стимули за разделно събиране на отпадъци, както и допълнително диференциране за деца, лечебни и образователни заведения и др.

На срещата кметът на Благоевград Методи Байкушев ще представи подробно новия модел и предвидените мерки.