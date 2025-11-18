ЗАРЕЖДАНЕ...
Обсъждат таксата "битови отпадъци", която ще влезе в сила от 1 януари в Благоевград
© Фокус
Съгласно изискванията на Закона от 1 януари 2026 г. всички общини следва да прилагат принципа "замърсителят плаща“. Община Благоевград предвижда таксата да се определя на база "брой ползватели на имота“, като предлага и стимули за разделно събиране на отпадъци, както и допълнително диференциране за деца, лечебни и образователни заведения и др.
На срещата кметът на Благоевград Методи Байкушев ще представи подробно новия модел и предвидените мерки.
Още от категорията
/
Благоевград ще получи финансиране за изграждането на нова пешеходна свързаност между центъра и кв. "Вароша"
14.11
Емил Радев в ЮЗУ "Неофит Рилски": Изкуственият интелект е шанс за революционен научен и икономически скок в Европа
14.11
След поредицата инциденти с пешеходци в Благоевград! Подмениха осветителните тела на част от пешеходните пътеки
12.11
Община Благоевград публикува за обществено обсъждане проекти за промени в три наредби и за актуализация на зоните на територията на общината
12.11
Кметът на община Благоевград представи промяната в начина за изчисляване на такса битови отпадъци
11.11
Министър Иванов: Издадено е разрешение за строеж за обходния път на Кресна, работата ще започне през този месец
11.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Земетресение разлюля Благоевградско
17:35 / 17.11.2025
"Лукойл": Ролята на Спецов е да гарантира стриктно и стабилно упр...
17:20 / 17.11.2025
Търсят кой да изгради Клетка 2 на Регионалнотто депо за отпадъцит...
14:58 / 17.11.2025
Двама пешеходци и водач на е-скутер пострадаха при инциденти в ре...
14:59 / 17.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.