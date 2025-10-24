ЗАРЕЖДАНЕ...
|Общинско жилище, използвано не по предназначение, създаде напрежение в ж.к. "Запад" в Благоевград, кметът се намеси
В продължение на повече от две години кварталът е бил изправен пред сериозен проблем, свързан с общинско жилище, използвано не по предназначение. В него е пребивавало семейство, което създавало постоянен шум, напрежение и конфликти сред живущите, става ясно от пост във Facebook.
Около въпросното жилище редовно се събирали лица със съмнително поведение, употребяващи алкохол и други вещества, като често използвали детската площадка за неподходящи дейности. Наблюдавало се арогантно поведение и вербална агресия, което поставяло в риск спокойствието и сигурността на семействата и децата в района.
След подаден сигнал към кмета Методи Байкушев, още на следващия ден били сезирани всички компетентни институции, които под негово ръководство реагирали незабавно и адекватно.
При извършените проверки били констатирани множество нарушения, потвърждаващи сериозността на проблема и необходимостта от бърза намеса.Жителите изказват признателност за проявената отговорност, човечност и ефективни действия, довели до възстановяване на реда и спокойствието в квартала.
"Нека доброто се знае и служи за пример!“, заявяват в обръщението си 200 подписали се граждани от ж.к. "Запад“.
