Общинският съвет в Благоевград одобри промяна в Общия устройствен план, свързана с опазване на парк "Ловен дом" от застрояване

© С 26 гласа "за“, 2 "против“ и 8 "въздържали се“ Общинският съвет в Благоевград прие предложението на кмета Методи Байкушев за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на общината, с което имотът, свързан с бившия кмет на Благоевград - Атанас Камбитов, се включва към територията на парк "Ловен дом“. Решението бе взето по реда на чл. 134, ал. 3 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 21 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за общинската собственост.



По време на сесията се проведе сериозен дебат, в който участваха както общински съветници, така и граждани. Сред присъстващите в залата бе и бившият кмет на Благоевград Атанас Камбитов, който защити позицията, че инвеститорът, който е неговият братовчед Михаил Камбитов и дружеството "Принт техник“ , е спазил всички законови изисквания. Той заяви, че Общината е създала напрежение около казуса и че решението за промяна на ОУП поставя под съмнение сигурността на инвеститорите.



"Общината е забъркала тази каша. Ако вървим по тезата на кмета, това означава, че тя незаконно е продала тези терени. Молбата ми е за разумно решение, а не водено от страсти и емоции“, каза Камбитов, припомняйки документално историята на имота и издадените разрешителни за строеж.



Кметът Методи Байкушев отговори, че предложението няма връзка с висящото съдебно дело между инвеститора и Общината и че промяната цели възстановяване на реалното градоустройствено положение. "Имотът винаги е бил част от парка. Собствеността се решава в съда, но предназначението на терена се определя от Общинския съвет“, заяви Байкушев, показвайки визуализация на проектната сграда и предупреждавайки, че евентуално ново застрояване би нарушило историческата и естетическата стойност на района.



Дискусията премина и в размяна на остри реплики между Байкушев и съветника Димитър Урдев, който обяви конфликт на интереси, но направи изказване по темата. "Властта опиянява, г-н Байкушев. Кой ще плаща удоволствието ви да си играете на началник? С днешното решение няма да се промени нищо“, каза Урдев, според когото решението ще бъде обжалвано в съда.



Съветничката Албина Анева обяви, че ще се въздържи от гласуване, докато съдът не се произнесе по висящото дело. Тя подчерта, че конфликтите между кмета и Камбитов не са достойни за институцията. Ваня Кромбоа и Антония Сивикова акцентираха върху необходимостта да се запази зелената зона и визията на града, като последната призова колегите си да "оставят за поколенията една зелена хора“.



В края на обсъждането решението бе прието с мнозинство. Камбитов прие резултата с усмивка. Така Общинският съвет даде съгласие за изработване на изменение в Общия устройствен план на Благоевград, с което имотът в района на "Ловен дом“ се определя като част от паркова територия.



Решението, според кмета Байкушев, представлява "принципен акт“ в защита на обществените интереси и на зелените зони на града, докато според опозицията то поставя въпроси за последиците върху инвестиционния климат. Очаква се съдебното производство между Общината и инвеститора да продължи независимо от днешния вот.