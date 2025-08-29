ЗАРЕЖДАНЕ...
Общинският дълг на Благоевград намален с 6 млн. лв. за година и половина
От одобрения в края на 2024 г. от ОбС дълг в размер до 14 млн. лв. към момента са усвоени само 577 хил. лв., стана ясно от представените данни. Този дълг ще се използва само за проекти, които са предвидени в него, ако възникне необходимост да се използва за нещо друго, ще се извърви цялата процедура по обществено обсъждане и решение на ОбС, заяви в изказването ни кметът Методи Байкушев и уточни, че това не се налага към този момент.
Той съобщи, че е възможно да не се наложи да се усвояват предвидените в разчетите по дълга около 4,5 млн. лв. за изграждане на нови детски градини, защото има вероятност общината да получи европейско финансиране за тях.
Очаква се през тази година да бъде усвоена частта от този дълг за довършване на ул. "Промишлена“ - близо 2 млн. лв., което трябва да стане до края на месец септември, и евентуално за срутището на Картала, когато започне строителството.
Рязко е намаляла задлъжнялостта на община Благоевград към трети лица – от 3,8 млн. лв. задължения към доставчици в края на 2023 г., към 31.12.2024 – те са 2 млн., а към 30.06.2025 г. - 700 000 лв.
Погасени изцяло са наследените от общината задължения от 2 млн.лв. към РИОСВ, както и 4 млн. лв. по съдебни решения за случили се преди началото на този мандат събития.
Намаляването на общинския дълг и на задлъжнялостта към трети лица е в резултат на въведената строга бюджетна дисциплина и подкрепата на ОбС, който приема бюджета. Обективните данни показват, че дълговата спирала, по която се плъзгаше община Благоевград е спряна и в този мандат за първи път от 13 години насам дългът няма да бъде увеличен.
