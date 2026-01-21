ЗАРЕЖДАНЕ...
Общинските власти с призив към шофьорите, заради снеговалежите в Благоевград и района
© ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
Целта е да се улесни преминаването на почистваща техника, в случай на необходимост от ползването ѝ, което ще допринесе за безопасно движение на пешеходци и шофьори.
Служителите към ОП "Чистота“ са в пълна готовност да излязат на терен незабавно.
