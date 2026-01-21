Във връзка с очакваните снеговалежи и през малките часове на денонощието, Община Благоевград призовава водачите на моторни превозни средства да не паркират автомобилите си по високите части на града и по тесните улици, сред които "Бадемите“, "Дъбравска“, "Мелник“, "Стара планина“, "Панайот Хитов“, "Шипка“, "Прилеп“, квартал "Освобождение“ и други.Целта е да се улесни преминаването на почистваща техника, в случай на необходимост от ползването ѝ, което ще допринесе за безопасно движение на пешеходци и шофьори.Служителите към ОП "Чистота“ са в пълна готовност да излязат на терен незабавно.