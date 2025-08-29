Общински съвет прие Наредба на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград

© С промените жителите на община Благоевград се задължават от 1 октомври до 31 декември 2025 година да декларират броя на живеещите в имота към 30 септември 2025 година.



Измененията се налагат заради промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), които влизат в сила от 1 януари 2026 година. Съгласно новите правила, размерът на такса "битови отпадъци“ в община Благоевград ще се определя на база броя на лицата, които реално обитават или използват даден имот.



Досега този размер се изчисляваше на база данъчните оценки за жилищни имоти на юридически и физически лица и на база по-високото между данъчната оценка и отчетната стойност за нежилищни имоти на юридически лица.



Целта на промените е да се гарантира справедливо разпределение на реалните разходи за такса "битови отпадъци“, която включва управлението на отпадъците, в това число събиране, транспортиране, осигуряване и поддръжка на съдове, третиране и поддържане чистотата на обществените пространства.