Методи Байкушев за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) за площад "Македония“.
Решението осигурява устройствена рамка за проектиране на подземен паркинг и реконструкция на околните пространства.
Както кметът Методи Байкушев обяви на пресконференция в началото на тази седмица, с писмо до МРРБ Общината оттегли проекта за изграждане на подземен паркинг, заради по-високата от прогнозната и одобрена за безвъзмездно финансирене стойност с европейски средства на строително – ремонтните дейности.
Градоначалникът обясни, че след полученото становище на РИОСВ и напредъка по проектирането са станали ясни финансовите измерения на проекта, които показват, че той няма как да бъде изцяло финансиран с отпуснатите 12.5 млн.лв. европейски средства, както е била първоначалната идея, без да се стигне до значително общинско съфинансиране.
"Времето, което си даваме с отлагането на проекта ще позволи да обявим публичен архитектурен конкурс, за да намерим най-доброто решение за това как да изглеждат всички тези пространства около площад "Македония“ - като изграждането на подземен паркинг, обновяване на моста на влюбените и пространството около "Антим I“, каза пред общинските съветници кметът.
Той съобщи, че изработването на ПУП за пл. "Македония“ е съгласувано с Националния институт за недвижимо културно наследство и Министерство на културата без забележки, съвместимо е със статута на площада като паметник на културата, и паметникът на Гоце Делчев не се засяга като местоположение. Издадени са становища от компетентни институции, включително за липса на необходимост от ОВОС“, уточни още кметът.
Той представи примери на подземни паркинги под исторически площади в Белгия, Франция, Австрия и Кипър, като решение, което много европейски страни са намерили за справяне с проблемите с паркирането и трафика.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.