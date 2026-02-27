Методи Байкушев за кандидатстване с проект "Младежи в действие: Път към активно, здраво и ангажирано поколение в община Благоевград“ по Програмата за финансиране на младежките центрове в Република България (2026–2028), администрирана от Министерство на младежта и спорта.
Проектът се реализира в изпълнение на Националната стратегия за младежта (2021-2030) и е насочен към устойчивото функциониране и развитие на новоизградения Младежки център в Благоевград.
Проектът за изграждане на Младежкия център по Националния план за възстановяване и устойчивост приключва през юни 2026 г. С одобреното кандидатстване се създава възможност дейността на центъра да продължи без прекъсване и след финализиране на инвестиционния етап. По този начин се гарантира, че направените инвестиции ще бъдат надградени със съдържание и активна работа с младите хора.
Основната цел на проектното предложение е да създаде активна и приобщаваща среда за младежите в община Благоевград чрез разнообразни образователни, социални и граждански инициативи. Предвижда се организиране на неформални обучения за развитие на личностни и професионални умения, кариерно ориентиране и консултиране, спортни и екологични дейности, творчески работилници и доброволчески инициативи, както и обмен на опит с други младежки центрове в страната. Проектът включва и осигуряване на необходимия експертен персонал, който ще планира и реализира дейностите, така че центърът да функционира пълноценно и устойчиво.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 75 000 евро, като финансирането е изцяло 100% безвъзмездно. Съгласно условията на програмата 80% от средствата се предоставят авансово от Министерство на младежта и спорта, а окончателното плащане се извършва след одобрение на отчетите. За да бъде осигурено навременното стартиране и непрекъсваемото изпълнение на дейностите, Общинският съвет одобри предоставянето на временен възстановим аванс от общинския бюджет в размер на 20% от стойността на проекта, който ще бъде възстановен след окончателното разплащане.
Срокът за кандидатстване е до 13 март 2026 г., а при одобрение дейностите ще се реализират в периода от 1 юли до 31 декември 2026 г. С приетото решение кметът е упълномощен да предприеме всички необходими действия по подготовката, кандидатстването и изпълнението на проекта.
Реализирането на инициативата ще осигури реално функциониране на Младежкия център и ще затвърди ангажимента на Община Благоевград към активното участие, развитието и професионалната реализация на младите хора в общината.
