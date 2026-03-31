ЗАРЕЖДАНЕ...
Общински фонд "Култура" в Благоевград обяви първа процедура за кандидатстване
©
Индивидуални творци и представители на свободни професии ще могат да кандидатстват в пет направления: култура за деца и младежи, сценични изкуства – театър, музика, танц, опера и мюзикъл, съвременни и синкретични форми, включително кино; литература, визуални изкуства и дизайн, фолклор и традиции.
Организациите трябва да развиват дейност на територията на общината, а държавни и общински културни институти могат да се включват само като партньори. Предвидени са механизми при конфликт на интереси, като съответният член на Експертния съвет няма да участва в оценката. Проектите ще се разглеждат от съвет с участие на представители на администрацията, общински съветници и независими експерти.
В бюджета за 2026 г. са заложени 25 000 евро, като максималното финансиране за един проект е до 5000 евро. За най-малките проекти до 250 евро няма да се изисква съфинансиране, което дава възможност да кандидатстват и по-малки организации и независими творци. При останалите проекти ще се изисква собствен финансов принос, а средствата ще се изплащат на два етапа – 40% авансово и остатъкът след приключване и отчитане на проекта.
Припомняме, че Общински съвет – Благоевград прие Вътрешни правила за организация и дейност на Общински фонд "Култура“. Документът е изготвен от Експертния съвет към фонда и урежда начина на работа, критериите за кандидатстване и оценка и разпределението на средствата за културни инициативи в общината. С него се насърчава културният обмен, разширява се достъпът до стойностни културни произведения и се създават условия за развитие на нови публики.
Още от категорията
/
Млади таланти от Благоевград бяха отличени за успехи в менталната математика на международен форум
27.03
Публикуван е първият списък с одобрени кандидати по втората кампания за подмяна на отоплителни уреди в община Благоевград
20.03
Юбилейно 50-то представление на "Пепеляшка" в Драматичен театър "Никола Вапцаров" – Благоевград
16.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Байкушев: 869 кг - това е количеството опасни отпадъци, които ние...
16:55 / 30.03.2026
Стартира процедура за промяна на собствеността на пътя до ски пис...
12:27 / 30.03.2026
Благоевград обедини водещи артисти, културни предприемачи и предс...
12:08 / 30.03.2026
Младежи пострадаха при инцидент с електрическа тротинетка в Санда...
11:46 / 30.03.2026
Благоевградската полиция разследва смърта на куче в разложко село...
11:46 / 30.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.