От днес до 30 май се приемат проектни предложения за финансиране от Общински фонд "Култура“, като това е първата процедура за кандидатстване по фонда.Индивидуални творци и представители на свободни професии ще могат да кандидатстват в пет направления: култура за деца и младежи, сценични изкуства – театър, музика, танц, опера и мюзикъл, съвременни и синкретични форми, включително кино; литература, визуални изкуства и дизайн, фолклор и традиции.Организациите трябва да развиват дейност на територията на общината, а държавни и общински културни институти могат да се включват само като партньори. Предвидени са механизми при конфликт на интереси, като съответният член на Експертния съвет няма да участва в оценката. Проектите ще се разглеждат от съвет с участие на представители на администрацията, общински съветници и независими експерти.В бюджета за 2026 г. са заложени 25 000 евро, като максималното финансиране за един проект е до 5000 евро. За най-малките проекти до 250 евро няма да се изисква съфинансиране, което дава възможност да кандидатстват и по-малки организации и независими творци. При останалите проекти ще се изисква собствен финансов принос, а средствата ще се изплащат на два етапа – 40% авансово и остатъкът след приключване и отчитане на проекта.Припомняме, че Общински съвет – Благоевград прие Вътрешни правила за организация и дейност на Общински фонд "Култура“. Документът е изготвен от Експертния съвет към фонда и урежда начина на работа, критериите за кандидатстване и оценка и разпределението на средствата за културни инициативи в общината. С него се насърчава културният обмен, разширява се достъпът до стойностни културни произведения и се създават условия за развитие на нови публики.