Общинска администрация – Благоевград направи поредна стъпка за по-чиста околна среда и по-отговорно управление на биоразградими отпадъци.На партера на Общината вече е поставен кафяв контейнер за разделно събиране на остатъци от храна, продукти с изтекъл срок на годност, плодове, зеленчуци, тестени изделия и други биоразградими отпадъци от хранителен произход. В непосредствена близост има и съдове за разделно изхвърляне на опаковки.Към инициативата на Община Благоевград за разделно събиране на биоразградими отпадъци вече се присъединиха университети, училища, детски градини, търговски обекти и заведения в града.Разделно събраните хранителни отпадъци ще се транспортират до анаеробната инсталация в близост до Благоевград, където ще бъдат преработвани в електрическа енергия и компост. Целта е да се намали количеството депонирани отпадъци, да се оползотвори органичният ресурс и да се подобри екологичната среда.С включването си в инициативата общинската администрация подкрепя каузата и дава личен пример, създавайки възможност служителите активно да допринасят за по-чист и устойчив град.