Във връзка с ниските температури и възможността за заледявания, Община Благоевград призовава водачите на моторни превозни средства да избягват паркирането на автомобилите си по високите части на града и по тесните улици, сред които "Бадемите“, "Дъбравска“, "Мелник“, "Стара планина“, "Панайот Хитов“, "Шипка“, "Прилеп“, квартал "Освобождение“ и други.Целта е да се улесни преминаването на почистваща техника, в случай на необходимост от ползването ѝ, което ще допринесе за безопасно движение на пешеходци и шофьори.Община Благоевград благодари за проявеното разбиране!