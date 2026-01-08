ЗАРЕЖДАНЕ...
Общината с призив към благоевградчани, заради влошеното време
Целта е да се улесни преминаването на почистваща техника, в случай на необходимост от ползването ѝ, което ще допринесе за безопасно движение на пешеходци и шофьори.
Община Благоевград благодари за проявеното разбиране!
