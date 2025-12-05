В Община Струмяни, официално бе подписано споразумение за международно сътрудничество между Община Струмяни и Община Сафянска, Република Украйна.Документът бе подписан от кмета на Община Струмяни г-н Емил Илиев и представителната украинска делегация, водена от кмета на Община Сафянска – Наталия Тодорова.Споразумението поставя основите на дългосрочно партньорство и обмен на добри практики в редица ключови области – култура, образование, туризъм, здравеопазване, социална защита и др.Страните изразиха желание да развиват активен диалог, да реализират съвместни инициативи и проекти, както и да насърчават връзките между гражданите, институциите и организациите от двете общини.Подписването на споразумението е важна стъпка в разширяването на международните контакти на Община Струмяни и открива нови възможности за сътрудничество в полза на местните общности.