Община в Благоевградско ще си сътрудничи с община в Украйна
Документът бе подписан от кмета на Община Струмяни г-н Емил Илиев и представителната украинска делегация, водена от кмета на Община Сафянска – Наталия Тодорова.
Споразумението поставя основите на дългосрочно партньорство и обмен на добри практики в редица ключови области – култура, образование, туризъм, здравеопазване, социална защита и др.
Страните изразиха желание да развиват активен диалог, да реализират съвместни инициативи и проекти, както и да насърчават връзките между гражданите, институциите и организациите от двете общини.
Подписването на споразумението е важна стъпка в разширяването на международните контакти на Община Струмяни и открива нови възможности за сътрудничество в полза на местните общности.
