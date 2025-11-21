ЗАРЕЖДАНЕ...
Община Велико Търново и Общинска банка обединиха усилия в подкрепа на активния начин на живот и устойчивата градска среда
©
Целта е създаване на повече удобства за велосипедистите, по-чист въздух и по-тих, здравословен град. Новите съоръжения улесняват хората, които избират веломобилността и укрепват визията на Велико Търново като град, който се развива устойчиво.
Община Велико Търново изказва благодарност към своя партньор Общинска банка за дарението и съпричастността в усилията за по-добра градска среда. В синхрон с това Общината планира създаването на нова мрежа от велоалеи с обща дължина над 7 километра както в града, така и към близките населени места, за да гарантира безопасност и удобство на всички велосипедисти. За целта е защитено европейско финансиране.
От своя страна Общинска банка също подчертава своя дългогодишен ангажимент към общностите в страната: "Като финансова институция с 30-годишна история в България вярваме, че устойчивото развитие на местните общности е ключова част от нашата корпоративна отговорност. Затова подкрепяме проекти, които подобряват живота на хората – независимо дали са свързани със спорт, градска среда или места за отдих.“
Дарението към Велико Търново е част от мащабната корпоративно социално отговорна програма на банката, чрез която тя си партнира с местните институции, за да открива реалните нужди на гражданите. Този подход гарантира, че подкрепата води до видими подобрения и по-добри условия за живот в българските градове.
Още от категорията
/
Доц. Велизар Шаламанов: Време е да заявим своето място в сферата на информационните технологии
03.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Нови образователни възможности за бъдещите гимназисти в община Пе...
17:31 / 20.11.2025
Интерактивният под FlySky вече е в Младежкия дом - Благоевград
13:49 / 20.11.2025
Сбогуваме се с един от първите танцьори на Ансамбъл "Пирин"
13:50 / 20.11.2025
Благоевград грейва в празнични светлини в Деня на християнското с...
12:08 / 20.11.2025
Статистиците от Благоевград поставят начало на серия държавни про...
11:53 / 20.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.