|Община Сандански продължава да инвестира в подобряване на градската среда и населените места в региона
Сред успешно реализираните проекти е облагородяването на улица "Осми март“ в град Сандански.
В същото време, в село Вълково бе изградена красива и функционална беседка, която се превърна в любимо място за срещи и отдих на местните жители. Пространството около нея също ще бъде облагородено за създаване на приветлива среда за жителите.
Тези инициативи са пример как чрез партньорство между общината и гражданите, могат да се постигат реални и устойчиви резултати в развитието на Сандански и населените места.
