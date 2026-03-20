Между община Петрич и община Сандански се проведе първата работна среща по проект “Интегрирани инвестиции за подобряване на свързаността, туристическия потенциал, социално-икономическото и културно развитие на южната част на ЮЗР", изпълняван по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR003-2.006-0146-C01 от 06.02.2026г.Общата стойност на проектното предложение за всички партньори възлиза на 36 472 226,62 евро / 71 333 475 лева, което го нарежда сред най-значимите инвестиции за региона.По време на срещата бяха обсъдени напредъкът по проектите, предстоящите етапи на реализация и координацията между всички партньори: общините Петрич, Сандански, Кресна, Струмяни и МБАЛ "Югозападна болница“.Проектите обхващат широк спектър от сектори – здравеопазване, образование, градска инфраструктура, транспорт, култура, туризъм, социални дейности и опазване на околната среда.Една част от проектите на общините Петрич и Сандански вече са навлезли в същинската фаза на изпълнение – по тях се изготвят работни проекти, предстои стартиране на строителни дейности или дейностите по строителство вече са започнали и се реализират.Ключови за община Сандански са проектите:- Ремонт, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в Детски ясли "Обич“, град Сандански;- Благоустрояване на уличната мрежа и прилежащи обществени пространства в град Мелник;- Цялостна реконструкция, консервация и реставрация на Сградата на "Конака“ в град Мелник и нейната адаптация и преустройство в Музей за историята на град Мелник и региона;- Обновяване на здравната инфраструктура и оборудване на МБАЛ "Югозападна болница“;- Устойчива градска мобилност в община Сандански – закупуване на три броя електробуси и изграждането на три зарядни станции, велоалеи;- Подобряване на свързаността между териториите чрез инвестиции в местни общински пътища, и конкретно в техни участъци директно свързани с АМ "Струма“;Изграждане на зелена инфраструктура и видео наблюдение;Реализиране на мерки за подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради в община Сандански.Тези инвестиции са част от дългосрочната визия за по-добра инфраструктура, по-качествени услуги и устойчиво развитие на общината.