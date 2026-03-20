Община Сандански и община Петрич представиха напредъка по изпълнение на проектите по КИТИ
Общата стойност на проектното предложение за всички партньори възлиза на 36 472 226,62 евро / 71 333 475 лева, което го нарежда сред най-значимите инвестиции за региона.
По време на срещата бяха обсъдени напредъкът по проектите, предстоящите етапи на реализация и координацията между всички партньори: общините Петрич, Сандански, Кресна, Струмяни и МБАЛ "Югозападна болница“.
Проектите обхващат широк спектър от сектори – здравеопазване, образование, градска инфраструктура, транспорт, култура, туризъм, социални дейности и опазване на околната среда.
Една част от проектите на общините Петрич и Сандански вече са навлезли в същинската фаза на изпълнение – по тях се изготвят работни проекти, предстои стартиране на строителни дейности или дейностите по строителство вече са започнали и се реализират.
Ключови за община Сандански са проектите:
- Ремонт, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в Детски ясли "Обич“, град Сандански;
- Благоустрояване на уличната мрежа и прилежащи обществени пространства в град Мелник;
- Цялостна реконструкция, консервация и реставрация на Сградата на "Конака“ в град Мелник и нейната адаптация и преустройство в Музей за историята на град Мелник и региона;
- Обновяване на здравната инфраструктура и оборудване на МБАЛ "Югозападна болница“;
- Устойчива градска мобилност в община Сандански – закупуване на три броя електробуси и изграждането на три зарядни станции, велоалеи;
- Подобряване на свързаността между териториите чрез инвестиции в местни общински пътища, и конкретно в техни участъци директно свързани с АМ "Струма“;
Изграждане на зелена инфраструктура и видео наблюдение;
Реализиране на мерки за подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради в община Сандански.
Тези инвестиции са част от дългосрочната визия за по-добра инфраструктура, по-качествени услуги и устойчиво развитие на общината.
Община Благоевград представя проект "Основно обновяване и модернизация на сградата на Четвърто основно училище "Димчо Дебелянов"
18.03
Община Благоевград внесе за разглеждане отчет за изпълнението на мерките за управление на отпадъците през 2025 г.
17.03
Заповед: В Благоевград се преустановява провеждането на пазари, изложби, състезания и други събития със струпване на животни
17.03
Започва информационната кампания по проекта за модернизация на Драматичния театър в Благоевград
16.03
Кметът Методи Байкушев представи 8 ключови проекта за развитието на жизнената среда в Благоевград
13.03
Благоевград все по-близо до изграждането на нов православен храм
20:21 / 19.03.2026
Реорганизация в част от АМ "Струма" заради частични ремонти
17:52 / 19.03.2026
Почина дизайнерът Емил Спасов
15:19 / 19.03.2026
Горските с признание за работата на дългогодишен благоевградски ж...
15:16 / 19.03.2026
Кирил Петков: Борисов в момента е по-несвободен отколкото Благо К...
14:18 / 19.03.2026
