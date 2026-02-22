ЗАРЕЖДАНЕ...
Община Разлог въвежда мерки за безопасно отбелязване на Сирни заговезни
Документът регламентира конкретни мерки, насочени към гарантиране сигурността на жителите и гостите на общината, опазване на обществения ред по време на празничните събития, както и съхраняване на традициите при стриктно спазване на изискванията за безопасност и опазване на околната среда.
В заповедта са разписани ясни правила относно паленето на обредните огньове.
Задължително е предварително съгласуване с Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Разлог.
Категорично се забранява изгарянето на гуми и други силно димящи материали, както и използването на запалителни течности за разпалване и поддържане на огъня, които замърсяват околната среда.
Отговорниците на кварталите носят отговорност за почистването на местата след празника, като крайният срок за това е 1 март 2026 г.
