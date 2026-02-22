Със Заповед № РД-15-199 от 12 февруари 2026 г. кметът на Община Разлог Красимир Герчев утвърди реда и организацията за отбелязване на празника Сирни заговезни. Тази година празничните събития ще се състоят на 22 февруари (неделя).Документът регламентира конкретни мерки, насочени към гарантиране сигурността на жителите и гостите на общината, опазване на обществения ред по време на празничните събития, както и съхраняване на традициите при стриктно спазване на изискванията за безопасност и опазване на околната среда.В заповедта са разписани ясни правила относно паленето на обредните огньове.Задължително е предварително съгласуване с Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Разлог.Категорично се забранява изгарянето на гуми и други силно димящи материали, както и използването на запалителни течности за разпалване и поддържане на огъня, които замърсяват околната среда.Отговорниците на кварталите носят отговорност за почистването на местата след празника, като крайният срок за това е 1 март 2026 г.