Община Благоевград засади 19 нови дръвчета по ул. "Данаил Крапчев" на мястото на 16, които бяха премахнати
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 17:13Коментари (0)61
Община Благоевград засади 19 нови дръвчета по ул. "Данаил Крапчев“ на мястото на 16, които бяха премахнати заради недоброто им състояние.

12 от фиданките са от вида Кълбовидна каталпа, а 7 са от вида Обикновена каталпа.

На улицата е засадена и храстова растителност, използвана за живи плетове от вида: Берберис (Berberis vulgaris) – 60 броя.

Характерно за каталпата е нейното високо ниво на адаптивност към градски условия, устойчивост на замърсен въздух, прах и засушаване, както и бързия ѝ растеж, и добре оформена корона, която с времето осигурява сянка и значителен прахопоглъщащ ефект.

Дърветата и храстите са разпределени, така че да не възпрепятстват подходи към дворове и пешеходни входове. При засаждането е използвана специална корено-защитна мембрана, която предпазва настилките, а дърветата са укрепени за по-добра стабилност.

Облагородяването на градската среда е част от политиката на Община Благоевград за обогатяване на зелената система на територията на града и малките населени места.

Припомняме, че по ул. "Данаил Крапчев“ бе подменена водопроводната и канализационната мрежа, изградени са тротоари и е положена нова асфалтова настилка.






