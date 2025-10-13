ЗАРЕЖДАНЕ...
|Община Благоевград засади 19 нови дръвчета по ул. "Данаил Крапчев" на мястото на 16, които бяха премахнати
12 от фиданките са от вида Кълбовидна каталпа, а 7 са от вида Обикновена каталпа.
На улицата е засадена и храстова растителност, използвана за живи плетове от вида: Берберис (Berberis vulgaris) – 60 броя.
Характерно за каталпата е нейното високо ниво на адаптивност към градски условия, устойчивост на замърсен въздух, прах и засушаване, както и бързия ѝ растеж, и добре оформена корона, която с времето осигурява сянка и значителен прахопоглъщащ ефект.
Дърветата и храстите са разпределени, така че да не възпрепятстват подходи към дворове и пешеходни входове. При засаждането е използвана специална корено-защитна мембрана, която предпазва настилките, а дърветата са укрепени за по-добра стабилност.
Облагородяването на градската среда е част от политиката на Община Благоевград за обогатяване на зелената система на територията на града и малките населени места.
Припомняме, че по ул. "Данаил Крапчев“ бе подменена водопроводната и канализационната мрежа, изградени са тротоари и е положена нова асфалтова настилка.
