Община Благоевград започна поетапна подмяна и допълване на съдовете за битови отпадъци
© ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
В рамките на дейностите ще бъдат поставени общо 2052 нови съда, като част от тях ще заменят стари и амортизирани контейнери, а други ще се разположат на места с необходимост от допълнителни кофи или контейнери.
Ще бъдат разположени общо 1380 метални кофи за отпадъци с обем 110 литра, 552 метални контейнера тип "рязан бобър“ с пластмасов капак и обем 1100 литра, 20 метални контейнера за строителни отпадъци с обем 4 m³; 100 паркови кошчета.
Подмяната на старите съдове ще се извършва поетапно, като приоритет ще бъдат районите с най-амортизирани контейнери. Новите съдове са по-устойчиви и удобни за обслужване, което ще допринесе за по-ефективно събиране на отпадъците.
Паралелно с това, Община Благоевград постепенно разполага съдове за биоразградими хранителни и растителни отпадъци пред образователни институции и търговски обекти, като на следващ етап ще започне и тяхното поставяне пред жилищни входове.
Припомняме, че Община Благоевград предвижда стимули за гражданите под формата на отстъпки до 30% при предаване на разделно събрани рециклируеми отпадъци – хартия, пластмаса, стъкло и метал. Отстъпките ще се изчисляват на база годишно количество предаден отпадък, като данните ще се събират директно в пунктовете и автоматично ще се изпращат към Общината, без гражданите да подават декларации.
Община Благоевград апелира към гражданите да използват съдовете по предназначение и да не изхвърлят строителни или едрогабаритни отпадъци в контейнерите за битов отпадък.
