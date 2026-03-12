Община Благоевград връчи първите Годишни бизнес награди - Благоевград 2025 на тържествена церемония в залата на Камерна опера и Народно читалище "Никола Вапцаров – 1866“."През последните седмици бяха публикувани обобщените данни на Института за пазарна икономика. Благоевград е на 11-о място от 265 общини в страната по нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия – над 2,2 милиарда евро. По отношение на износа Благоевград е на 16-о място, което показва реално присъствие на външни пазари. Натрупаните преки чуждестранни инвестиции към края на 2024 година са 138 милиона евро, което поставя общината на 25-о място в България“, каза кметът Методи Байкушев по време на официалното откриване.Той подчерта, че тези данни показват доверие в местната икономика, в работната сила и в средата за бизнес. Заплатите в община Благоевград отбелязват значителен ръст за 2025 година – 21%, а безработицата е едва 4,3%, което на практика означава почти пълна заетост."Всеки ден над 3 400 души от други общини идват да работят в Благоевград, което го утвърждава като регионален център. Тези резултати не са случайни – те са плод на работещ бизнес и партньорство. Днешните награди са признание за хората, които движат икономиката на Благоевград напред. Общината ще продължи да бъде отворен и активен партньор на бизнеса“, каза още кметът.Годишните бизнес награди - Благоевград 2025 събраха водещи компании с принос към икономическото развитие на града, внедряване на иновации, създаване на работни места и развитие на устойчиви и модерни практики, подкрепящи растежа и местната общност.В рамките на церемонията бяха отличени компании в няколко категории.В категория "С принос към общността“ победител стана Carlsberg България АД, отличена за активни социални програми, благотворителни инициативи, екологични каузи и подкрепа за местната общност.В категория "Поглед към бъдещето“ наградата бе присъдена на Ottobock Manufacturing Bulgaria EOOD за внедряване на иновации, нови технологии и модерни производствени практики.В категория "Растеж и развитие“ приза получи "Соларпро Кънстракшън“ АД – компания, която се откроява с динамично развитие, разширяване на дейността и навлизане на нови пазари.Наградата "Любимец на Благоевград“, определена чрез гласуване, бе присъдена на Sky Optic ЕООД – компания, спечелила доверието на жителите на града към местния бизнес.Годишните бизнес награди се организират с подкрепата на партньорите Ottobock Manufacturing Bulgaria EOOD, Sky Optic ООД, Банка ДСК, трапезна вода "Предела“ и Винарска изба "Логодаж“.Инициативата има амбицията да се превърне в традиция и да насърчава предприемаческия дух, иновациите и устойчивото развитие на бизнеса в Благоевград.