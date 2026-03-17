Община Благоевград внесе за разглеждане в Общинския съвет годишния отчет за изпълнението на Програмата за управление на отпадъците за 2025 г., която е част от приетата от съвета дългосрочна програма за периода 2021–2028 г.Той представя предприетите от общинската администрация действия за предотвратяване депонирането на отпадъци, разширяване на системите за разделно събиране, повишаване на контрола и информираността на гражданите, както и за устойчиво управление на различните потоци отпадъци на територията на общината.В резултат на подобрената организация и осъществявания текущ контрол увеличихме двойно сепарирания рециклируем отпадък и намалихме количеството депонирани отпадъци с близо 11%.Мерките за разделно събиране на различните видове отпадъци се осъществяват чрез подписаните договори и споразумения с оползотворяващи организации и юридически лица, извършващи дейности по третиране на различни отпадъчни потоци, а именно домашен текстил, дървесни отпадъци, гуми, матраци, електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии, опасни отпадъци от бита и биоразградими отпадъци.Предадени за оползотворяване през 2025 г. са 162 броя излезли от употреба матраци, 120 тона излезли от употреба гуми, приблизително 123 тона отпадъци от домашен текстил, 79 тона дървесни отпадъци, 20,5 тона стъклени отпадъци от заведения, 5,2 тона електрическо и електронно оборудване, 869 кг опасни отпадъци от домакинствата.Транспортирани и предадени за третиране са около 4 500 тона строителни отпадъци от домакинствата, които се възползват от услуга безплатно. Определихме терен и започнахме проектиране на площадка за едрогабаритни отпадъци.Проведени са още два търга за продажба на сепарирани рециклируеми отпадъци в количество възлизащо на 1 625,370 тона.В общинските наредби са въведени отстъпки от такса битови отпадъци при разделно събиране и предаване на отпадъци от опаковки и биоразградими отпадъци. За прилагането на тези стимули Община Благоевград е сключила споразумения с лицензирани пунктове за вторични суровини и е утвърден ред за предоставяне на информация за предадените количества отпадъци.През 2025 г. на територията на общината се поддържа и разширява системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки чрез мрежа от 217 жълти и 193 зелени контейнера. За улеснение на гражданите на сайта на общината е публикувана онлайн карта с местонахождението на контейнерите.С въвеждането на биоразградими съдове е преустановено използването на пластмасови купички в общинската млечна кухня "Ам-ам“. Във всички учебни заведения и в млечната кухня е утвърдена практиката за продажба на храна чрез купонна система, което води до по-добро планиране и минимизиране на хранителните отпадъци.Проведени са срещи с директори и учители във всички училища в общината, както и над 130 посещения на обекти за разясняване на ползите от разделното събиране на биоотпадъци.Предприети са действия за предоставяне на компостируеми торбички на домакинствата с цел стимулиране на разделното събиране на хранителни отпадъци, като се подготвя обществена поръчка за тяхното закупуване.През 2025 г. общинската администрация е осъществявала системен контрол чрез планови проверки на търговски обекти, автосервизи. Въведен е ежедневен контрол на работата на системите за третиране на отпадъци. Съставени са 10 акта и 36 фиша за установени нарушения, а информацията за разделно събраните отпадъци се обобщава и докладва регулярно.Обявена е обществена поръчка за изграждане на нова клетка на Регионалното депо за неопасни отпадъци.Повишената ефективност на управлението на отпадъците е в резултат на последователната политика на кметския екип на Община Благоевград за намаляване на количеството на депонираните отпадъци, опазване на околната среда, устойчиво управление на отпадъците и подобряване качеството на живот в общината.Предстои отчетът да бъде разгледан и гласуван от Общинския съвет – Благоевград.