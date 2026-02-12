ЗАРЕЖДАНЕ...
Община Благоевград търси кой да ремонтира тротоарите
Предвидените в обществената поръчка строително-монтажни работи включват премахване на амортизирани настилки и бордюри, изкопни и подготвителни дейности, изграждане на нова основа и полагане на тротоарни настилки от различни видове материали – бетонови плочи, павета, цепени и гранитни плочи. Предвижда се и поставяне на тактилни плочи с цел улесняване придвижването на хора със зрителни затруднения, както и изпълнение на съпътстващи дейности, като повдигане и нивелиране на шахти и капаци, ремонт на стъпала, монтаж на пейки и кошчета и др.
Новите настилки ще бъдат изпълнявани по определена технологична последователност върху стабилна и добре уплътнена основа, гарантираща устойчивост и дълготрайност.
Индикативната стойност на обществената поръчка е 950 000 евро. Крайният срок за подаване на оферти е 16 март.
Срокът, предвиден в проектодоговора, е 24 месеца.
Община Благоевград продължава целенасочената си политика за обновяване на градската среда и създаване на по-добри условия за жителите и гостите на общината.
