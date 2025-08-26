ЗАРЕЖДАНЕ...
|Община Благоевград стартира избор на състав за Експертния съвет към фонд "Култура"
Съгласно правилника за работа на Общински фонд "Култура“ съветът се състои от седем членове. Четирима от тях са постоянни - двама представители на Общинския съвет и двама от Общинска администрация. За всяка сесия постоянните членове избират трима независими външни експерти в областта на културата, като в гласуването не участва координаторът на Общински фонд "Култура“. Един от тях се номинира от културната общност и е представител на независимия сектор.
Кандидатури могат да предлагат ръководители на културни институции, школи по изкуства, организации или независими творци.
Крайният срок за подаване на предложения е 15 септември 2025 г. на електронен адрес kultura@blagoevgrad.bg.
Припомняме, че в края на юли Общинският съвет прие нов правилник за работа на фонд "Култура“, който заменя досегашния от 2019 г. Целта е да се въведат по-ясни, прозрачни и ефективни правила за финансиране на културни проекти в общината. Новият правилник допуска финансиране на проекти на индивидуални творци и свободни професии и гарантира пълна публичност на информацията.
Фонд "Култура“ е инструмент за финансова подкрепа на стойностни културни инициативи. Той има за цел да развива местната културна среда, дава възможност на творци, организации и институции да реализират проекти с обществена значимост и подкрепя съвременни форми на изразяване, иновации и международни партньорства, винаги при спазване на принципите на откритост, равнопоставеност и отчетност.
