Община Благоевград стартира избор на състав за Експертния съвет към фонд "Култура"
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:57
©
Община Благоевград обяви старт на процедура за попълване състава на Експертния съвет за управление на Общински фонд "Култура“. Съветът ще играе ключова роля в контрола върху дейността на фонда и целевото разходване на средствата. Той ще определя приоритетните области за годината и критериите за оценка на подадените проектни предложения за финансиране на културни инициативи, събития и проекти, ще обявява публично взетите решения и мотивите за тях.

Съгласно правилника за работа на Общински фонд "Култура“ съветът се състои от седем членове. Четирима от тях са постоянни - двама представители на Общинския съвет и двама от Общинска администрация. За всяка сесия постоянните членове избират трима независими външни експерти в областта на културата, като в гласуването не участва координаторът на Общински фонд "Култура“. Един от тях се номинира от културната общност и е представител на независимия сектор.  

Кандидатури могат да предлагат ръководители на културни институции, школи по изкуства, организации или независими творци.

Крайният срок за подаване на предложения е 15 септември 2025 г. на електронен адрес kultura@blagoevgrad.bg.

Припомняме, че в края на юли Общинският съвет прие нов правилник за работа на фонд "Култура“, който заменя досегашния от 2019 г. Целта е да се въведат по-ясни, прозрачни и ефективни правила за финансиране на културни проекти в общината. Новият правилник допуска финансиране на проекти на индивидуални творци и свободни професии и гарантира пълна публичност на информацията.

Фонд "Култура“ е инструмент за финансова подкрепа на стойностни културни инициативи. Той има за цел да развива местната културна среда, дава възможност на творци, организации и институции да реализират проекти с обществена значимост и подкрепя съвременни форми на изразяване, иновации и международни партньорства, винаги при спазване на принципите на откритост, равнопоставеност и отчетност.






