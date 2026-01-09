Сподели close
За втора поредна година Община Благоевград стартира инициативата "Детски Бизнес Клуб“ под мотото "Бизнесът е игра, която учим заедно“.

Програмата ще се проведе от 20.02.2026 до 14.05.2026 г., веднъж седмично от 15:00 до 16:30 часа, като включва 12 посещения.

Учениците ще се запознаят с различни професии, ще развият предприемачески умения, финансова грамотност и работа в екип, като ще посетят производствени предприятия, различни институции, както и фирми от сферата на маркетинга,

автомобилния, хотелиерския и ресторантьорския бизнес.

Контакт за информация и записване:

business@blagoevgrad.bg, 0879242756

Краен срок за записване: 18 февруари 2026 г.