Община Благоевград стартира "Детски Бизнес Клуб"
Програмата ще се проведе от 20.02.2026 до 14.05.2026 г., веднъж седмично от 15:00 до 16:30 часа, като включва 12 посещения.
Учениците ще се запознаят с различни професии, ще развият предприемачески умения, финансова грамотност и работа в екип, като ще посетят производствени предприятия, различни институции, както и фирми от сферата на маркетинга,
автомобилния, хотелиерския и ресторантьорския бизнес.
Контакт за информация и записване:
business@blagoevgrad.bg, 0879242756
Краен срок за записване: 18 февруари 2026 г.
