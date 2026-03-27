Община Благоевград прекрати договора за ремонта и обновяването на зала "22 Септември“. Това съобщи кметът на Община Благоевград Методи Байкушев по време на днешното редовно заседание на Общински съвет – Благоевград, предаде репортер наТой уточни, че проектът е бил по Националния план за възстановяване и устойчивост, по който се е финансирало само енергийна ефективност на сграда, с което е щяло да бъде извършено ремонтиране на покрива, да се сменят дограмите, да се оправи фасадата и ОВИК системата."В проекта не бяха предвидени други дейности за обновяване на самата сграда. Това е един от многото проекти в Плана за възстановяване и устойчивост в цялата страна, в който се състезаваме с времето, тъй като сроковете за финансиране са 30 юни и няма да има мърдане от тях. С всички останали проекти смятаме, че ще се справим, дори да е в последния момент“, каза още той.Байкушев уточни, че имат контакт със строителите и изпълнителите, но точно този проект се е забавил, заради обжалване на процедурата. Договорът е бил сключен в края на септември миналата година и е бил договор за инженеринг."Тоест, имаше проектиране от страна на изпълнителя, което ние трябваше да съгласуваме, да се приеме, да съставим комплексен доклад и да се издаде разрешение за строеж. Всичко това се случи, но разрешението за строеж влезе в сила в средата на месец март, което практически означава, че обектът няма как да се завърши до 30 юни“, добави той.По думите на кмета на Община Благоевград това би означавало, че целия обект е щял да остане за сметка на общината, тъй като е нямало да бъдат постигнати целите на проекта. Байкушев уточни, че има предварително съгласие от управляващия орган, тъй като са проведени разговори с тях, че това няма да компрометира останалата част от проекта."В този проект има още 5 обекта и това са сградите на кметства в пет села. От тази гледна точка решихме да не рискуваме, тъй като обективно не е възможно сградата да се завърши до 30 юни“, уточни Методи Байкушев.Той подчерта, че ще се търсят други възможности за финансиране на ремонта на сградата, като на първо време, ако няма Национално и Европейско финансиране, поне на първо време Общината ще се опита да реши проблема с покрива и течовете, за да може залата да бъде отворена."За момента не мога да кажа повече, тъй като до момента работихме в посока да стане този проект, но очевидно няма да може да се изпълни и не си струва да поемаме риска с това да се наложи всички тези пари да ги финансираме със собствени средства, което щеше да ни излезе доста скъпо. Не е бюджетирано и няма от къде да се появят такъв тип пари“, прибави общинският кмет.