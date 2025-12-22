ЗАРЕЖДАНЕ...
Община Благоевград спира градския транспорт след 19:00 ч. на Бъдни вечер и Нова година
© Фокус
Мярката засяга изпълнението на утвърдените маршрутни разписания и е съобразена с действащата нормативна уредба. Решението е взето и във връзка с постъпили искания от транспортните оператори, уточняват от Община Благоевград.
Препоръчваме на гражданите и гостите на града да планират пътуванията си предварително в посочените празнични дни.
