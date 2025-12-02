ЗАРЕЖДАНЕ...
Община Благоевград спечели съдебна битка с МОСВ
Вчера с окончателно свое решение Върховен административен съд се произнесе в полза на Община Благоевград и сложи край на спора с МОСВ, започнал в началото на 2024 г.
С решението си ВАС оставя в сила решението на Административен съд – Благоевград от април 2025 г., с което беше отменен отказът на Управляващия орган да признае разходите на Общината за изпълнените дейности.
Съдът е категоричен, че представената по делото техническа експертиза напълно потвърждава, че всички заявени за верификация от община Благоевград строително-монтажни работи са реално извършени и твърденията на Управляващия орган за дублиране не отговарят на фактите.
Припомняме, че през 2023 г. Община Благоевград възложи геотехническо обследване на заложения в проектите терен за изграждане на довеждащия вътрешно площадков път, резултатите от което потвърдиха съмненията, че теренът е неподходящ и опасен заради неблагоприятни почвени условия и риск от свлачищни процеси.
Това наложи спиране на строителните дейности върху първоначално планираното трасе и проектиране на ново.
Проектът бе одобрен от главния архитект на Община Благоевград на 17.11.2023 г. През април 2024 г. строежът бе завършен, Анаеробната инсталация е въведена в експлоатация.
В МОСВ беше внесено искане за възстановяване на изразходваната от Община Благоевград сума от 715 170,94 лв., изразходвани за изграждане на довеждащ вътрешно площадков път към Анаеробната инсталация, придружено с всички изискуеми документи и доказателства. МОСВ го отхвърли и последва обжалване от общината.
С окончателното си решение ВАС отмени решението на УО на ОПОС към МОСВ за отказ да верифицира и изплати на общината сумата от 715 170,94 лв., и присъди МОСВ да изплати на община Благоевград над 50 000 лв. - направени разходи по делото.
Проектът за изграждане на Анаеробната инсталация е на обща стойност 41 093 732 лв., 85% от които се финансират по ОП "Околна среда 2014 - 2020“.
Бенефициент е Община Благоевград в партньорство с още 4 Общини – Симитли, Бобошево, Кочериново и Рила. Съоръжението е с капацитет близо 16 000 тона годишно и ще обслужва 100 000 жители на петте общини. Разделно събраните биоразградими отпадъци (хранителни, зелени и/или дървесни) ще се третират в специално изградени херметически затворени биореактори, вследствие на което ще се произвежда биогаз и компост.
През месец юли тази година след проведена обществена поръчка Анаеробната инсталация беше предадена за управление на ДЗЗД "ЕКО БЛАГОЕВГРАД 2024“.
В момента се извършват подготвителни дейности за влизане на съоръжението в работен режим. В началото на 2026 година започва разполагането на първите 100 контейнера за разделно събиране на биоразградими отпадъци в учебни заведения, хранителни вериги и магазини.
