С решение на Министерския съвет Община Благоевград отново придобива собствеността върху парк "Македония“. Имотът е с площ 60 036 кв. м и включва сградите в него.Теренът ще бъде използван за изграждането на нов градски парк с прилежаща инфраструктура – зелени площи с алеи и паркова мебел, детски площадки, беседки, пространства за културни събития, както и зони за спорт на открито и закрито. Проектът е част от Плана за интегрирано развитие на общината за периода 2021–2027 г.В решението на правителството е поставено условие: ако в петгодишен срок проектът не бъде реализиран, имотът ще бъде върнат на държавата.Казусът с парк "Македония“ има дълга предистория. През 2016 г. държавата прехвърля терена на Община Благоевград с ангажимент в рамките на пет години да бъде изграден интер експо център. След като това не се случва, започва процедура по връщане на собствеността.С новото решение на Министерския съвет общината получава възможност да реализира проекта за парк, но при ясно разписани срокове и условия.