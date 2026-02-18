ЗАРЕЖДАНЕ...
Община Благоевград си връща парк "Македония"
Теренът ще бъде използван за изграждането на нов градски парк с прилежаща инфраструктура – зелени площи с алеи и паркова мебел, детски площадки, беседки, пространства за културни събития, както и зони за спорт на открито и закрито. Проектът е част от Плана за интегрирано развитие на общината за периода 2021–2027 г.
В решението на правителството е поставено условие: ако в петгодишен срок проектът не бъде реализиран, имотът ще бъде върнат на държавата.
Казусът с парк "Македония“ има дълга предистория. През 2016 г. държавата прехвърля терена на Община Благоевград с ангажимент в рамките на пет години да бъде изграден интер експо център. След като това не се случва, започва процедура по връщане на собствеността.
С новото решение на Министерския съвет общината получава възможност да реализира проекта за парк, но при ясно разписани срокове и условия.
