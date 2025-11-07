ЗАРЕЖДАНЕ...
|Община Благоевград ще реализира важни социални и инфраструктурни проекти
Първата обществена поръчка е за изграждане на Център за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания, който ще бъде разположен в двора на съществуващия Дом за стари хора в кв. "Струмско“.
Срокът за подаване на офертите е до 5 декември включително, а прогнозната стойност за изграждане на нова сграда за социалната услуга, заложена от възложителя, е 1 349 899,40 лв. без ДДС.
Втората обществена поръчка е свързана с изграждането на нов парк в квартал "Струмско“, който ще включва две спортни площадки – за минифутбол и мултифункционални игри (баскетбол, волейбол, тенис корт), скейт парк, детски кът, пешеходни алеи, парково осветление, видеонаблюдение и нова поливна система.
За нея срокът за подаване на офертите е до 5 декември включително, а прогнозната стойност за изпълнение на проекта, заложена от възложителя, е 3 769 840,75 без ДДС.
Под част от парка ще бъде изграден полуподземен паркинг, който ще позволи да се увеличи зелената площ, без да се заема допълнително пространство.
И двата проекта ще се реализират със средства от безвъзмездна финансова помощ по Програма "Развитие на регионите 2021 – 2027“, предоставени за изпълнение на спечелен от Община Благоевград проект.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
