Община Благоевград ще реализира важни социални и инфраструктурни проекти

© Община Благоевград обяви две обществени поръчки за избор на изпълнители по важни социални и инфраструктурни проекти, които ще допринесат за подобряване на качеството на живот на гражданите и модернизацията на градската среда.



Първата обществена поръчка е за изграждане на Център за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания, който ще бъде разположен в двора на съществуващия Дом за стари хора в кв. "Струмско“.



Срокът за подаване на офертите е до 5 декември включително, а прогнозната стойност за изграждане на нова сграда за социалната услуга, заложена от възложителя, е 1 349 899,40 лв. без ДДС.



Втората обществена поръчка е свързана с изграждането на нов парк в квартал "Струмско“, който ще включва две спортни площадки – за минифутбол и мултифункционални игри (баскетбол, волейбол, тенис корт), скейт парк, детски кът, пешеходни алеи, парково осветление, видеонаблюдение и нова поливна система.



За нея срокът за подаване на офертите е до 5 декември включително, а прогнозната стойност за изпълнение на проекта, заложена от възложителя, е 3 769 840,75 без ДДС.



Под част от парка ще бъде изграден полуподземен паркинг, който ще позволи да се увеличи зелената площ, без да се заема допълнително пространство.



И двата проекта ще се реализират със средства от безвъзмездна финансова помощ по Програма "Развитие на регионите 2021 – 2027“, предоставени за изпълнение на спечелен от Община Благоевград проект.