Общински съвет – Благоевград разреши продажбата на земеделски земи от т.нар. "остатъчен поземлен фонд“. Решението бе взето след като в края на 2025 г. изтече мораториумът върху разпореждането с тези имоти."Имотите, които предлагаме, са разгледани внимателно един по един. Засега предлагаме само индивидуално подбрани терени. Тази продажба няма да доведе до градоустройствени проблеми Имотите са в близост до регулация и могат да бъдат урегулирани при необходимост. Част от тях в момента се ползват от наематели, които са заявили интерес да ги закупят. Разбира се, това ще става единствено чрез публичен търг, съгласно изискванията на Закона за общинската собственост.По отношение на евентуалното им преотреждане от страна на Общината – там, където е възможно да се извърши комасация, бихме могли да предвидим терени за индустриални нужди и да създадем малка индустриална зона“, поясни кметът Методи Байкушев по време на заседанието на ОбС.Продажбата на земеделските земи се очаква да генерира приходи за общинския бюджет, които ще бъдат насочени към подобряване на инфраструктурата и подкрепа на местното земеделие. Активирането на тези имоти ще ограничи риска от самоволно завземане и нерегламентирано ползване.Цените ще бъдат определяни чрез пазарни оценки, изготвени от лицензирани оценители, с цел гарантиране на прозрачност и справедливост в процеса. В приетото предложение изрично се подчертава, че продажбите няма да бъдат масови, а всяко заявление ще се разглежда индивидуално и в съответствие с дългосрочната стратегия за развитие на региона.