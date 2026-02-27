ЗАРЕЖДАНЕ...
Община Благоевград ще продава земеделски земи от т.нар. "остатъчен поземлен фонд"
©
"Имотите, които предлагаме, са разгледани внимателно един по един. Засега предлагаме само индивидуално подбрани терени. Тази продажба няма да доведе до градоустройствени проблеми Имотите са в близост до регулация и могат да бъдат урегулирани при необходимост. Част от тях в момента се ползват от наематели, които са заявили интерес да ги закупят. Разбира се, това ще става единствено чрез публичен търг, съгласно изискванията на Закона за общинската собственост.
По отношение на евентуалното им преотреждане от страна на Общината – там, където е възможно да се извърши комасация, бихме могли да предвидим терени за индустриални нужди и да създадем малка индустриална зона“, поясни кметът Методи Байкушев по време на заседанието на ОбС.
Продажбата на земеделските земи се очаква да генерира приходи за общинския бюджет, които ще бъдат насочени към подобряване на инфраструктурата и подкрепа на местното земеделие. Активирането на тези имоти ще ограничи риска от самоволно завземане и нерегламентирано ползване.
Цените ще бъдат определяни чрез пазарни оценки, изготвени от лицензирани оценители, с цел гарантиране на прозрачност и справедливост в процеса. В приетото предложение изрично се подчертава, че продажбите няма да бъдат масови, а всяко заявление ще се разглежда индивидуално и в съответствие с дългосрочната стратегия за развитие на региона.
Още от категорията
/
Общински съвет - Благоевград прие предложението на кмета Методи Байкушев за кандидатстване с проект! Ето за какво става въпрос
15:15
Благотворителен базар посрещна благоевградските общински съветници преди днешното им редовно заседание
11:41
Стартират дейности по възстановяване на нарушената асфалтова настилка в благоевградския квартал "Струмско"
10:15
Депутатите преодоляха ветото на президента: Официално се ограничават изборните секции в държавите извън ЕС
25.02
Община Благоевград провежда обществена поръчка за изграждане на нови и ремонт на съществуващи детски и спортни площадки
25.02
Адмирал Емил Ефтимов: Американски военни самолети не са летели, докато летище "Васил Левски" - София беше затворено
24.02
Динев предаде властта на новия областен управител Николай Куколев, ето какво си казаха двамата
24.02
Представят резултатите от изпълнението на проект за рехабилитиране и модернизация на осветлението в община Благоевград
24.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.