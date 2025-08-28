Община Благоевград ще бъде домакин на форум "Възобновяеми енергийни източници на бъдещето"

© Община Благоевград организира форум "Възобновяеми енергийни източници на бъдещето“, който ще се проведе на 18 септември в зала "22 септември“ в Благоевград.



Събитието се организира за първи път в областния център и е част от дългосрочната стратегия на Общината за екологично устойчиво бъдеще и подобряване на качеството на живот чрез енергийна ефективност и чиста енергия.



Целта на форума е да насърчи диалога между институциите, бизнеса и гражданското общество относно ролята на възобновяемата енергия в устойчивото развитие.



За участие в събитието са поканени представители на бизнеса, експерти от държавните институции, регулаторните органи, както и международни партньори, за да бъдат дискутирани най-актуалните въпроси в областта на възобновяемата енергетика.



Участниците ще дискутират ключови теми, сред които: Инвестиции във ВЕИ сектора, нови технологии за съхранение и управление на енергия, електромобили и зарядна инфраструктура, развитие на пазара на труда и перспективите за кадрите в сектора.



Регистрацията за участие е задължителна и се извършва чрез попълване на онлайн форма до 30 август 2025 г.



Като съпътстващо събитие, от 17:30 ч. на площад "Георги Измирлиев“ ще се проведе "Изложение на електромобили“, където гражданите и гостите на града ще имат възможност да се запознаят с най-новите модели и технологии в сектора.



Желаещите да участват като изложители също трябва да подадат регистрация чрез онлайн форма в срок до 30 август 2025 г.



С организирането на форума и изложението Община Благоевград прави стъпка към утвърждаването на града като регионален център за развитие на устойчиви енергийни решения и иновации.