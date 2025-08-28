ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
|Община Благоевград ще бъде домакин на форум "Възобновяеми енергийни източници на бъдещето"
Събитието се организира за първи път в областния център и е част от дългосрочната стратегия на Общината за екологично устойчиво бъдеще и подобряване на качеството на живот чрез енергийна ефективност и чиста енергия.
Целта на форума е да насърчи диалога между институциите, бизнеса и гражданското общество относно ролята на възобновяемата енергия в устойчивото развитие.
За участие в събитието са поканени представители на бизнеса, експерти от държавните институции, регулаторните органи, както и международни партньори, за да бъдат дискутирани най-актуалните въпроси в областта на възобновяемата енергетика.
Участниците ще дискутират ключови теми, сред които: Инвестиции във ВЕИ сектора, нови технологии за съхранение и управление на енергия, електромобили и зарядна инфраструктура, развитие на пазара на труда и перспективите за кадрите в сектора.
Регистрацията за участие е задължителна и се извършва чрез попълване на онлайн форма до 30 август 2025 г.
Като съпътстващо събитие, от 17:30 ч. на площад "Георги Измирлиев“ ще се проведе "Изложение на електромобили“, където гражданите и гостите на града ще имат възможност да се запознаят с най-новите модели и технологии в сектора.
Желаещите да участват като изложители също трябва да подадат регистрация чрез онлайн форма в срок до 30 август 2025 г.
С организирането на форума и изложението Община Благоевград прави стъпка към утвърждаването на града като регионален център за развитие на устойчиви енергийни решения и иновации.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа затрудни движението при един от входовете на Благоевград
13:28 / 26.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: