Община Благоевград ще бъде домакин на форум "Възобновяеми енергийни източници на бъдещето"
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 11:59Коментари (0)61
©
Община Благоевград организира форум "Възобновяеми енергийни източници на бъдещето“, който ще се проведе на 18 септември в зала "22 септември“ в Благоевград.

Събитието се организира за първи път в областния център и е част от дългосрочната стратегия на Общината за екологично устойчиво бъдеще и подобряване на качеството на живот чрез енергийна ефективност и чиста енергия.

Целта на форума е да насърчи диалога между институциите, бизнеса и гражданското общество относно ролята на възобновяемата енергия в устойчивото развитие.

За участие в събитието са поканени представители на бизнеса, експерти от държавните институции, регулаторните органи, както и международни партньори, за да бъдат дискутирани най-актуалните въпроси в областта на възобновяемата енергетика.

Участниците ще дискутират ключови теми, сред които: Инвестиции във ВЕИ сектора, нови технологии за съхранение и управление на енергия, електромобили и зарядна инфраструктура, развитие на пазара на труда и перспективите за кадрите в сектора.

Регистрацията за участие е задължителна и се извършва чрез попълване на онлайн форма до 30 август 2025 г.

Като съпътстващо събитие, от 17:30 ч. на площад "Георги Измирлиев“ ще се проведе "Изложение на електромобили“, където гражданите и гостите на града ще имат възможност да се запознаят с най-новите модели и технологии в сектора.

Желаещите да участват като изложители също трябва да подадат регистрация чрез онлайн форма в срок до 30 август 2025 г.

С организирането на форума и изложението Община Благоевград прави стъпка към утвърждаването на града като регионален център за развитие на устойчиви енергийни решения и иновации.






