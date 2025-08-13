ЗАРЕЖДАНЕ...
|Община Благоевград се похвали със стабилен бюджет, намален дълг и повишена събираемост
Към края на първото полугодие Общинският бюджет е 176,3 млн. лв., 81 млн. лв. са изразходваните средства, което е 46 % от планираните за цялата година.
Местните собствени приходи към 30.06.2025 г. са 24,5 млн. лв. от тях 11,7 млн. лв. са данъчните приходи, а 12,8 млн. лв. – неданъчните. Изпълнението на планираните постъпления за периода е 61%, за същия период на миналата година то е 58%.
От началото на 2025 г. Община Благоевград е погасила малко над 1 млн. лв. от дълга си и към края на първото полугодие той е намалял до 21 млн. лв.
659 хил. лв. са просрочените задължения към 30.06.2025 г. Те са към строителни фирми, във връзка с изпълнението на Инвестиционната програма за общински проекти, одобрена със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. Причината за допускане на просрочените задължения е липсата на финансиране от Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
