Община Благоевград с важна информация за плащанията покрай Нова година
Касите на Община Благоевград ще приемат плащания в брой до 10:00 часа на 30.12.2025 г.
Във връзка с предстоящото приемане на еврото от 1 януари и преходния период за адаптация, Община Благоевград апелира, с цел избягване на евентуални неточности, гражданите да извършват плащанията си по възможност електронно или на място с банкова карта.
Мярката цели по-голяма яснота, точност и улеснение за всички страни в преходния период.
