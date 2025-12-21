Във връзка с въвеждането на еврото като официална валута в Република България и годишното приключване на обслужващата ни банка, Община Благоевград Ви информира, че на 29 декември 2025 г. в 18.00 часа ще преустанови приемането на плащания чрез ПОС-терминал на касите в сградата на Общината, както и чрез виртуален ПОС, еРау, Фаст Пей, Изипей, Български пощи, както и банки като Общинска банка, ДСК, ОББ, Пощенска банка, УниКредит Булбанк, ПИБ, Алианц Банк, дигиталния портфейл iCard и Единната входна точка за електронни плащания на Министерството на електронното управление.Касите на Община Благоевград ще приемат плащания в брой до 10:00 часа на 30.12.2025 г.Във връзка с предстоящото приемане на еврото от 1 януари и преходния период за адаптация, Община Благоевград апелира, с цел избягване на евентуални неточности, гражданите да извършват плащанията си по възможност електронно или на място с банкова карта.Мярката цели по-голяма яснота, точност и улеснение за всички страни в преходния период.