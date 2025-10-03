Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
Община Благоевград с официална покана към своите жители
Автор: Десислава Томева 15:39Коментари (0)106
©
Община Благоевград с официална покана към гражданите за събитията, които се организират за 4 и 5 октомври! Честава се деня на Благоевград и 113 години от Освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония.

Ето какво написаха от Общината:

Заповядайте на:

4 октомври (събота) от 10:00 часа на пл. "Георги Измирлиев", където заедно ще дадем старт на "Голямото градско бягане". Очакват ни приключения и награди.

4 октомври (събота) от 10:00 часа в Младежки дом на второто издание на "Панаир на науките и технологиите" - до 18:00 часа ще можете да посетите научни и технологични щандове.

4 октомври (събота) от 17:30 часа кв. "Вароша" оживява с възстановката "Улица някога в Горна Джумая". Ще видим сръчни местни занаятчии и богата програма.

На 5 октомври ще отбележим 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония и празника на Благоевград с:

Панихида за загиналите за Освобождението в двора на храм "Въведение Богородично" от 9:30 часа.

В 10:30 часа ще положим венци и цветя пред паметника на Гоце Делчев на пл. "Македония", а след това и на паметника на Македоно-Одринското опълчение "Майка България" на пл. "Мите Марков".

От 12:00 часа в парк "Бачиново" възстановката "Героите на Горна Джумая" ще представи битката от 28 юни 1913 г. по време на Междусъюзническата война.

От 16:30 часа в зала "22 септември" ще започне Тържествената сесия на Общински съвет - Благоевград, посветена на 5 октомври. На нея ще бъдат отличени заслужили граждани.

В 18:30 часа на голямата сцена на площад "Георги Измирлиев" започва празничният концерт по повод 50 години от основаването на Регионален телевизионен център - Благоевград и 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония.

Очакваме Ви!






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
11:36 / 01.10.2025
Снежната покривка на хижа "Безбог" достигна 5 см 
Снежната покривка на хижа "Безбог" достигна 5 см 
12:43 / 02.10.2025
От днес таксите за земеделски земи се покачват, някои от тях 13 пъти
От днес таксите за земеделски земи се покачват, някои от тях 13 пъти
14:49 / 01.10.2025
Гуцанов: Подписах предложение майчинските през втората година за отглеждане на дете да се повишат от 780 лв. на 1100 лв.
Гуцанов: Подписах предложение майчинските през втората година за отглеждане на дете да се повишат от 780 лв. на 1100 лв.
13:10 / 01.10.2025
65-годишна благоевградчанка "олекна" с 3000 лева, за да получи пратка с пари и ценности
65-годишна благоевградчанка "олекна" с 3000 лева, за да получи пратка с пари и ценности
11:28 / 01.10.2025
Благоевград отбеляза 145 години от основаването на НОИ с изложба в центъра на града
Благоевград отбеляза 145 години от основаването на НОИ с изложба в центъра на града
18:17 / 01.10.2025
Недялко Йорданов: Ужасявам се вече, че и изкуственият интелект е започнал да пише от мое име
Недялко Йорданов: Ужасявам се вече, че и изкуственият интелект е започнал да пише от мое име
06:35 / 01.10.2025
Актуални теми
Бедствено положение по Южното Черноморие
Кабинетът "Желязков"
Откриха тяло на мъж при пожара в столичния квартал "Гоце Делчев"
Туризъм
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: