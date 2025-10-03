ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
|Община Благоевград с официална покана към своите жители
Ето какво написаха от Общината:
Заповядайте на:
4 октомври (събота) от 10:00 часа на пл. "Георги Измирлиев", където заедно ще дадем старт на "Голямото градско бягане". Очакват ни приключения и награди.
4 октомври (събота) от 10:00 часа в Младежки дом на второто издание на "Панаир на науките и технологиите" - до 18:00 часа ще можете да посетите научни и технологични щандове.
4 октомври (събота) от 17:30 часа кв. "Вароша" оживява с възстановката "Улица някога в Горна Джумая". Ще видим сръчни местни занаятчии и богата програма.
На 5 октомври ще отбележим 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония и празника на Благоевград с:
Панихида за загиналите за Освобождението в двора на храм "Въведение Богородично" от 9:30 часа.
В 10:30 часа ще положим венци и цветя пред паметника на Гоце Делчев на пл. "Македония", а след това и на паметника на Македоно-Одринското опълчение "Майка България" на пл. "Мите Марков".
От 12:00 часа в парк "Бачиново" възстановката "Героите на Горна Джумая" ще представи битката от 28 юни 1913 г. по време на Междусъюзническата война.
От 16:30 часа в зала "22 септември" ще започне Тържествената сесия на Общински съвет - Благоевград, посветена на 5 октомври. На нея ще бъдат отличени заслужили граждани.
В 18:30 часа на голямата сцена на площад "Георги Измирлиев" започва празничният концерт по повод 50 години от основаването на Регионален телевизионен център - Благоевград и 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония.
Очакваме Ви!
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
11:36 / 01.10.2025
Снежната покривка на хижа "Безбог" достигна 5 см
12:43 / 02.10.2025
От днес таксите за земеделски земи се покачват, някои от тях 13 пъти
14:49 / 01.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: