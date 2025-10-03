Община Благоевград с официална покана към своите жители

© Община Благоевград с официална покана към гражданите за събитията, които се организират за 4 и 5 октомври! Честава се деня на Благоевград и 113 години от Освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония.



Ето какво написаха от Общината:



Заповядайте на:



4 октомври (събота) от 10:00 часа на пл. "Георги Измирлиев", където заедно ще дадем старт на "Голямото градско бягане". Очакват ни приключения и награди.



4 октомври (събота) от 10:00 часа в Младежки дом на второто издание на "Панаир на науките и технологиите" - до 18:00 часа ще можете да посетите научни и технологични щандове.



4 октомври (събота) от 17:30 часа кв. "Вароша" оживява с възстановката "Улица някога в Горна Джумая". Ще видим сръчни местни занаятчии и богата програма.



На 5 октомври ще отбележим 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония и празника на Благоевград с:



Панихида за загиналите за Освобождението в двора на храм "Въведение Богородично" от 9:30 часа.



В 10:30 часа ще положим венци и цветя пред паметника на Гоце Делчев на пл. "Македония", а след това и на паметника на Македоно-Одринското опълчение "Майка България" на пл. "Мите Марков".



От 12:00 часа в парк "Бачиново" възстановката "Героите на Горна Джумая" ще представи битката от 28 юни 1913 г. по време на Междусъюзническата война.



От 16:30 часа в зала "22 септември" ще започне Тържествената сесия на Общински съвет - Благоевград, посветена на 5 октомври. На нея ще бъдат отличени заслужили граждани.



В 18:30 часа на голямата сцена на площад "Георги Измирлиев" започва празничният концерт по повод 50 години от основаването на Регионален телевизионен център - Благоевград и 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония.



Очакваме Ви!