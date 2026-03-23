Община Благоевград с кампания за събиране на опасни отпадъци
Тя ще се проведе в два последователни дни – 1 и 2 април.
Отпадъците ще се приемат в мобилен събирателен пункт за безвъзмездно предаване, който ще бъде разположен, както следва:
- 01.04.2026 г. от 10:00 до 12:30 часа на адрес: гр. Благоевград, ул. "Св. Иван Рилски“ и пл. "Македония“ до сградата на Камерна опера Благоевград и от 13:00 до 16:00 часа на адрес: гр. Благоевград, ж.к. "Еленово“, ул. "Георги Андрейчин“, в района на паркинга пред супермаркета.
- 02.04.2026 г. от 10:00 до 12:30 часа на адрес: гр. Благоевград, ж.к. "Запад“, в района на паркинга пред автомивката и 13:00 до 16:00 часа на адрес: гр. Благоевград, ж.к. "Струмско“, ул. "Освобождение“, в района на паркинга пред супермаркет "Стоми“.
Жителите ще могат да предават безвъзмездно следните видове отпадъци:
- замърсени опаковки – опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества;
- лекарства с изтекъл срок на годност – цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти;
-живак и уреди, съдържащи живак – живачни термометри, флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак;
-домакински препарати и химикали, съдържащи опасни вещества - почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви, фотографски химични вещества и смеси;
-лакове и бояджийски материали – лакове, бои, политури, разтворители и разредители за боя, терпентин, лепила, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества.
Изхвърлянето на опасни битови отпадъци в общия поток смесени отпадъци създава риск за здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата за отпадъци.
