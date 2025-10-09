ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
|Община Благоевград с иновативен подход за събиране на мнението на гражданите
kazva.bg позволява на гражданите да оценят качеството на административното обслужване бързо, лесно и напълно анонимно, чрез сканиране на QR кода от стикера, поставен на всяко гише в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Благоевград.
Системата не изисква инсталиране на приложение и задава кратки и адаптивни въпроси, които се променят според оценката на потребителя.
Целта на новата Система е да гарантира по-добро качество на административните услуги и повече прозрачност в дейността на администрацията.
Платформата kazva.bg е внедрена в над 10 други български общини, сред които Кюстендил, Бургас, Стара Загора, Перник, Враца и Созопол. Към този момент тя е анализирала над 2 милиона мнения от повече от 500 хиляди българи, превръщайки всяко взаимодействие на гражданите с местната администрация в полезна управленска информация.
kazva.bg е сред 10-те топ технологични иновации за демокрацията в Европа, отличена от Института за иновации в политиката във Виена.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Младежкият център в Благоевград си търси служители с големи сърца
17:08 / 07.10.2025
Две жени пострадаха при катастрофи в Благоевградско
11:23 / 07.10.2025
Бизнесът от Кюстендил иска яснота за магистралата до "Гюешево"
12:24 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: