Община Благоевград с иновативен подход за събиране на мнението на гражданите

© Община Благоевград внедри нова платформа за събиране на обратна връзка в реално време.



kazva.bg позволява на гражданите да оценят качеството на административното обслужване бързо, лесно и напълно анонимно, чрез сканиране на QR кода от стикера, поставен на всяко гише в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Благоевград.



Системата не изисква инсталиране на приложение и задава кратки и адаптивни въпроси, които се променят според оценката на потребителя.



Целта на новата Система е да гарантира по-добро качество на административните услуги и повече прозрачност в дейността на администрацията.



Платформата kazva.bg е внедрена в над 10 други български общини, сред които Кюстендил, Бургас, Стара Загора, Перник, Враца и Созопол. Към този момент тя е анализирала над 2 милиона мнения от повече от 500 хиляди българи, превръщайки всяко взаимодействие на гражданите с местната администрация в полезна управленска информация.



kazva.bg е сред 10-те топ технологични иновации за демокрацията в Европа, отличена от Института за иновации в политиката във Виена.