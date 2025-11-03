Новини
Община Благоевград с два водещи проекта за над 30 млн. лв. по КИТИ-2
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:04
©
Две концепции на Община Благоевград на обща стойност над 30 000 000 лв. бяха приоритизирани на първо и второ място сред всички подадени концепции от Югозападна България по втората покана за Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ-2).

Това стана ясно на Проведеното в Кюстендил заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район за планиране. Двете концепции бяха подготвени в тясно сътрудничество между екипите на Община Благоевград и Община Кюстендил.

Десетте одобрени проектни идеи, включени в двете концепции, обхващат ключови инвестиции в социалната, образователната и здравната инфраструктура на Община Благоевград. Те са:

• Изграждане на нови детски градини и ясли, което ще позволи настанените в жилищни блокове детски заведения да бъдат преместени в нови, отговарящи на съвременните изисквания сгради, а над 150 деца ще получат достъп до модерна образователна среда.

• Закупуване на нова апаратура за ранна диагностика на сърдечно-съдови и онкологични заболявания, с която ще се повиши качеството на здравната грижа в общинската Специализирана болница "Св. Мина“.

• Изграждане на сграда за нова социална услуга, която ще предоставя комбинирана социална и медицинска грижа за възрастни хора с увреждания.

• Основен ремонт на 180 общински жилища – за подобряване на условията за живот на уязвими групи и млади специалисти.

• Курсове за ограмотяване и професионална ориентация за лица над 16 години без завършено образование.

• Разширяване на дуалното образование за обучение в реална работна среда чрез партньорства между гимназии и местни работодатели.

• Почистване и укрепване на река Лисийска в с. Българчево с цел намаляване на риска от наводнения и повишаване на екологичната устойчивост.

• Дейности за активен живот и социално включване на възрастните хора чрез местни инициативи и достъп до социални и здравни услуги.

• Създаване на експериментална среда за научноизследователска дейност в областта на климатичните промени. С партньорството на Югозападен университет "Неофит Рилски“.

• Изграждане на Център за ранно детско развитие, в който ще се предоставят интегрирани здравно-социални услуги в подкрепа на деца и семейства.

Община Благоевград започва подготовка на проектните предложения по одобрените идейни проекти, които ще бъдат подадени след обявяването на процедурите за кандидатстване с проектни предложения по одобрените концепции.

Концепциите на Община Благоевград са одобрени по Процедура "Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) – втора покана“, която обхваща 6 европейски програми, водещо е Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Партньори на община Благоевград по двете концепции са общините Кюстендил, Симитли и Кочериново, Югозападен университет "Неофит Рилски“, Институт по земеделие – Кюстендил, Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение /ЛАРГО/, Многопрофилна болница за активно лечение - Д-р Никола Василиев АД.






