Жителите на Благоевград вече могат да се възползват от безплатни контейнери за биоотпадъци, предоставени от Общината. Новата инициатива не само ще спомогне за по-чиста градска среда, но и дава възможност на гражданите да намалят разходите си за такса смет. Съдовете ще се поставят директно в жилищните сгради след предварителна заявка. Това съобщават от Община Благоевград за Blagoevgrad24.bg.

Всеки, който желае, може да заяви безплатна кофа за хранителни отпадъци (120 л) и/или съд за растителни отпадъци (240 л) на gr_rsuo@blagoevgrad.bg, 073/86-78-52 и 073/81-98-67 или чрез онлайн формата на сайта на общината, в секцията "Разделно събиране на биоразградими отпадъци“ - линкът можете да намерите в първия коментар.

Съдовете ще бъдат поставяни поетапно, а обслужването им от оператора на Анаеробната инсталация ще бъде извършвано по график.

За живеещите в многоетажни сгради е необходимо заявката да бъде подадена чрез домоуправителя и съгласие на 51% от собствениците, за да се изготви общо искане.

Община Благоевград напомня, че при разделно събиране на хранителни и растителни отпадъци се предоставя 10% отстъпка от такса битови отпадъци за физически и юридически лица.

