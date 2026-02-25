Община Благоевград провежда обществена поръчка за изграждане на нови и ремонт на съществуващи детски и спортни площадки в града и малките населени места. Процедурата е по реда на рамково споразумение, а участник в нея е фирма "Фючър индъстрис“ ЕООД, чието предложение беше отворено днес от конкурсната комисия. При липса на несъответствия, ще бъде отворена ценовата оферта и ще бъде подписано рамково споразумение.Прогнозната стойност на поръчката е 997 019,17 евро без ДДС. Тя включва цялостен инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи. Предвижда се да бъдат изградени и ремонтирани детски и спортни площадки и стрийт фитнес зони в различни части на Благоевград и малките населени места.Това е поредната стъпка на Община Благоевград за осигуряване на достъпни публични пространства, които позволяват безопасна игра и спорт за децата.Срокът за изпълнение на дейностите е 22 месеца след подписване на рамковото споразумение или до изчерпване на предвидените средства.Припомняме, че в средата на миналата година Община Благоевград започна ремонт на десетки детски площадки.5 са новите или изцяло обновени площадки през 2025 година – 2 от тях са в кв. "Струмско“, една на ул. "Стефан Стамболов“, нов скейт парк, фитнес уреди и детска площадка за деца до 3-годишна възраст в парк "Даме Груев“.През изминалата година бе извършен и текущ ремонт на 24 площадки в града. На много места бе подновена настилката с устойчиви и качествени материали, поставени бяха ергономични съоръжения, модерни и ефикасни фитнес уреди.