ЗАРЕЖДАНЕ...
Община Благоевград представя проект "Основно обновяване и модернизация на сградата на Четвърто основно училище "Димчо Дебелянов"
©
Събитието ще се проведе на 20 март 2026 г. (петък) от 10:30 часа в зала №101 в сградата на Общината и е във връзка с изпълнението на инвестиция, насочена към създаване на по-сигурна, устойчива и модерна образователна среда.
В рамките на проекта се предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност, цялостно обновяване на училищната сграда, подготовка за изграждане на СТЕМ център чрез модернизиране на четири класни стаи, монтаж на фотоволтаична централа, както и осигуряване на достъпна архитектурна среда.
Реализацията на дейностите ще допринесе за създаване на по-здравословни и привлекателни условия за обучение, възпитание и социализация на учениците, като същевременно ще подпомогне развитието на техния потенциал в съвременна и иновативна среда.
Общата стойност на проекта възлиза на 970 994,68 евро, от които 810 499,69 евро са безвъзмездна финансова помощ по Механизма за възстановяване и устойчивост, а 160 494,99 евро – национално съфинансиране.
Дейностите се реализират по проект № BG-RRP-1.007-0150 "Основно обновяване и модернизация на сградата на Четвърто основно училище "Димчо Дебелянов“, с финансовата подкрепа на Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура "Модернизация на образователна среда“.
Бенефициент е Община Благоевград, а периодът за изпълнение е от 1 февруари 2024 г. до 31 май 2026 г.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.