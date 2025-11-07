Община Благоевград представи в кв. "Струмско" възможностите за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди

© В Пенсионерския клуб в квартал "Струмско“ се проведе информационна среща, организирана от Община Благоевград. На нея бяха представени възможностите за безплатна подмяна на остарели отоплителни уреди на дърва и въглища с по-екологични и енергоспестяващи алтернативи. Инициативата има за цел да насърчи преминаването към по-съвременни, икономични и щадящи околната среда решения за отопление.



По време на срещата експерти от общинската администрация представиха подробно условията за кандидатстване, необходимите документи и етапите на изпълнение на проекта. Присъстващите жители имаха възможност да получат индивидуални консултации и съдействие при попълването на заявления за безвъзмездна подмяна на старите уреди с климатици, термопомпи или печки на пелети.



Акцент бе поставен и върху възможността енергийно уязвими домакинства, които са получавали целева помощ за отопление през предходния или настоящия зимен сезон, да получат фотоволтаични системи до 4 kW.



Подробна информация за условията за кандидатстване, както и необходимите образци на документи, е публикувана на официалната интернет страница на Община Благоевград: https://blagoevgrad.bg/header-menu/proekt-podobriavane-kachestvoto-na-atmosferniia-vuzduh.



Следващата информационна среща ще се състои на 12 ноември 2025 г. (сряда) в Пенсионерския клуб в кв. "Грамада“, където отново ще бъдат представени възможностите за включване в проекта и конкретните стъпки за кандидатстване.



С реализирането на проекта за подмяна на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с нови, Община Благоевград цели да подпомогне местните домакинства и едновременно с това да намали замърсяването на въздуха и разходите за отопление. Мярката е част от дългосрочната политика на общината за по-чист въздух, по-здравословна градска среда и устойчиво развитие.



Информационните срещи са част от втория етап на изпълнявания от Община Благоевград проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление на територията на община Благоевград“.



Дейностите се реализират по проект № BG16FFPR002-5.002-0001



"Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление на територията на община Благоевград“, в рамките на процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.002 "ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ!“, приоритет 5 "Въздух“ на Програма "Околна среда“ 2021–2027 г., съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет на Република България.