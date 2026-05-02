Община Благоевград с мерки срещу паркирането, което блокира автобусни спирки. Въпреки новите мерки за облекчаване на трафика, масовото спиране на лични автомобили в зоните за градския транспорт продължава. Експерти предупреждават, че нарушителите създават не само задръствания, но и опасни предпоставки за катастрофи. В отговор местната власт обяви, че планира още по-строги санкции и засилено присъствие на контролните органи, пише БНТ.

За да улесни достъпа на гражданите до градския транспорт, Община Благоевград обнови маркировката на спирките в жълто и постави ограничители.

"Сега е по-добре, защото тука беше пълно с коли и не знаеш къде да тичаш, къде да го хванеш да се качиш", казва Радка Граматикова.

Въпреки това, в пиковите часове шофьори продължават да спират в зоните за качване и слизане на пътници.

"На изхода и на входа паркират, което затруднява паркирането на автобусите", допълва Емил Кирилов.

- В България нищо не помага. Само глоби трябва на хората… те пак продължават да си спират и новите ограничения нищо няма да помогнат.

- Като спре там, полицаите ги глобяват. Нали има полиция, защото и банката е тук.

От общината заявиха, че са в готовност да предприемат още мерки за ограничаване на неправилното паркиране по спирките.

Петко Петков – директор в Община Благоевград: "Органите на реда са поели ангажимента за увеличаване на контрола. Има мерки, които още може да вземем, включително и видеорегистратори по автобусите, камери по спирки и т.н., но за момента идеята не е да шофьорите да бъдат притеснявани, а да бъдат научени, че там не трябва да се спира."

Георги Бързаков – пътен експерт: "Много от шофьорите не мислят като шофьори, които имат категория "D" за автобус, за повече пътници и не ги виждат нещата по този начин, защото на този автобус му трябва повече разстояние да се изнесе, да се включи в движението."

Към момента общинското звено "Охрана" също патрулира по спирките и отправя предупреждения към неправилно спрелите шофьори, ако се наложи ще им бъдат дадени правомощия да съставят актове.