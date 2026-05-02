Община Благоевград с мерки срещу паркирането, което блокира автобусни спирки. Въпреки новите мерки за облекчаване на трафика, масовото спиране на лични автомобили в зоните за градския транспорт продължава. Експерти предупреждават, че нарушителите създават не само задръствания, но и опасни предпоставки за катастрофи. В отговор местната власт обяви, че планира още по-строги санкции и засилено присъствие на контролните органи, пише БНТ.
За да улесни достъпа на гражданите до градския транспорт, Община Благоевград обнови маркировката на спирките в жълто и постави ограничители.
"Сега е по-добре, защото тука беше пълно с коли и не знаеш къде да тичаш, къде да го хванеш да се качиш", казва Радка Граматикова.
Въпреки това, в пиковите часове шофьори продължават да спират в зоните за качване и слизане на пътници.
"На изхода и на входа паркират, което затруднява паркирането на автобусите", допълва Емил Кирилов.
- В България нищо не помага. Само глоби трябва на хората… те пак продължават да си спират и новите ограничения нищо няма да помогнат.
- Като спре там, полицаите ги глобяват. Нали има полиция, защото и банката е тук.
От общината заявиха, че са в готовност да предприемат още мерки за ограничаване на неправилното паркиране по спирките.
Петко Петков – директор в Община Благоевград: "Органите на реда са поели ангажимента за увеличаване на контрола. Има мерки, които още може да вземем, включително и видеорегистратори по автобусите, камери по спирки и т.н., но за момента идеята не е да шофьорите да бъдат притеснявани, а да бъдат научени, че там не трябва да се спира."
Георги Бързаков – пътен експерт: "Много от шофьорите не мислят като шофьори, които имат категория "D" за автобус, за повече пътници и не ги виждат нещата по този начин, защото на този автобус му трябва повече разстояние да се изнесе, да се включи в движението."
Към момента общинското звено "Охрана" също патрулира по спирките и отправя предупреждения към неправилно спрелите шофьори, ако се наложи ще им бъдат дадени правомощия да съставят актове.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.