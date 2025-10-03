ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
|Община Благоевград отдава за продажба на повторен търг 5 поземлени имота и апартамент
Три са поземлените имоти в благоевградското село Изгрев. Един е на ул. "Акация“, с площ 2 205 кв.м. и обявена начална тръжна цена в размер 229 554 лв., без ДДС и два на ул. "Св. Иван Рилски“, с площ 917 кв.м. с начална тръжна цена 101 271 лв. без ДДС и с площ 499 кв.м. с начална тръжна цена 55 107 лв, без ДДС.
В благоевградското село Церово на ул. "Мир“ се продава имот с площ 556 кв.м., за 25 779 лв. без ДДС и поземлен имот на ул. "Осми март“ с площ 604 кв.м., съответно за 28 004 лв. без ДДС.
Поземлените имоти са с трайно предназначение за жилищно строителство.
С начална цена от 159 790 лв. без ДДС се предлага на търг и апартамент с площ 100 кв.м. в Банско на ул. "Драма“.
Одобрената тръжна документация за повторния търг може да бъде получена в стая 316, всеки работен ден от 08:30 до 12:30 часа и от 13:30 до 17:30 часа от 02.10.2025 г. до 06.10.2025 г., включително, след представяне на платежен документ за закупени тръжни книжа.
Лицата закупили тръжна документация и съответно внесли депозит за участие в първоначално обявения търг, запазват правото си да участват със същата документация и с вече внесената депозитна вноска в повторния търг. За повторния търг могат да закупят тръжна документация и да внесат депозит в посочения по-горе срок и други лица.
Оглед на недвижимите поземлени имоти в с. Изгрев и в с. Церово може да се извърши от 02.10.2025г. до 07.10.2025 г., а на апартамента на ул. " Драма“ в Банско от 08:30 до 12:30 часа и от 13:30 до 17:30 часа на 06.10.2025 г. и на 07.10.2025 г.
Повторният публичен търг с тайно наддаване ще се проведе на 8 октомври (сряда) от 14:00 часа в зала 101 на Общинска администрация Благоевград.
Цялата информация можете да намерите тук.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
11:36 / 01.10.2025
От днес таксите за земеделски земи се покачват, някои от тях 13 пъти
14:49 / 01.10.2025
Снежната покривка на хижа "Безбог" достигна 5 см
12:43 / 02.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: