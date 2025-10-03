Община Благоевград отдава за продажба на повторен търг 5 поземлени имота и апартамент

© На повторен търг с тайно наддаване община Благоевград отдава за продажба, след решение на Общински съвет, 5 поземлени имота в благоевградските села Изгрев и Церово и апартамент в Банско.



Три са поземлените имоти в благоевградското село Изгрев. Един е на ул. "Акация“, с площ 2 205 кв.м. и обявена начална тръжна цена в размер 229 554 лв., без ДДС и два на ул. "Св. Иван Рилски“, с площ 917 кв.м. с начална тръжна цена 101 271 лв. без ДДС и с площ 499 кв.м. с начална тръжна цена 55 107 лв, без ДДС.



В благоевградското село Церово на ул. "Мир“ се продава имот с площ 556 кв.м., за 25 779 лв. без ДДС и поземлен имот на ул. "Осми март“ с площ 604 кв.м., съответно за 28 004 лв. без ДДС.



Поземлените имоти са с трайно предназначение за жилищно строителство.



С начална цена от 159 790 лв. без ДДС се предлага на търг и апартамент с площ 100 кв.м. в Банско на ул. "Драма“.



Одобрената тръжна документация за повторния търг може да бъде получена в стая 316, всеки работен ден от 08:30 до 12:30 часа и от 13:30 до 17:30 часа от 02.10.2025 г. до 06.10.2025 г., включително, след представяне на платежен документ за закупени тръжни книжа.



Лицата закупили тръжна документация и съответно внесли депозит за участие в първоначално обявения търг, запазват правото си да участват със същата документация и с вече внесената депозитна вноска в повторния търг. За повторния търг могат да закупят тръжна документация и да внесат депозит в посочения по-горе срок и други лица.



Оглед на недвижимите поземлени имоти в с. Изгрев и в с. Церово може да се извърши от 02.10.2025г. до 07.10.2025 г., а на апартамента на ул. " Драма“ в Банско от 08:30 до 12:30 часа и от 13:30 до 17:30 часа на 06.10.2025 г. и на 07.10.2025 г.



Повторният публичен търг с тайно наддаване ще се проведе на 8 октомври (сряда) от 14:00 часа в зала 101 на Общинска администрация Благоевград.



Цялата информация можете да намерите тук.